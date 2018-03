En defensa de la escuela pública

La escuela pública es democrática, igualitaria, inclusiva, participativa. Está formada por docentes que han pasado unas oposiciones y controlada por la inspección educativa. Atiende las necesidades que puedan tener todos los alumnos. Los centros, en su mayor parte, tienen dotaciones tecnológicas , espacios para el desarrollo del alumno y para las actividades extraescolares. Quizás no tenga glamour, no tenga historia, no tenga dinero para hacerse publicidad, no tengan órdenes religiosas con implantación en todo el mundo que defiendan a capa y espada los conciertos educativos a riesgo de salir a la calle y que la Sala Vaticana del TSJA les garantice sus caprichos. Quizás los uniformes de los niños no denoten la clase social que pretenden mostrar los padres pero a cambio ofrecen una educación excelente . Es obvio que la principal responsabilidad del Ayuntamiento para con los colegios es su mantenimiento, pero no está de más que invierta el dinero que no tienen los centros en algo de publicidad ante la abrumadora campaña de los concertados. Es verdad que la Junta de Andalucía debería dotar las plantillas de profesores con más especialistas y maestros de apoyo, que debería apoyar a los docentes más allá del oportunismo de darle siempre la razón a los padres, que debería esforzarse en la dotación tecnológica, en establecer un curriculum acorde con el siglo XXI para formar a los alumnos en las necesidades educativas de este siglo. Menos palabrería de Susana Díaz y más actos, que los dirigentes socialistas lleven a sus hijos a los centros públicos en lugar de llenarse la boca con la escuela pública mientras llevan a sus hijos a centros religiosos hasta el punto de que en Cádiz han cerrado siete centros públicos en las últimas décadas . La primera medida para defender a la escuela pública es llevar a tus hijos a centros públicos. Luego, que la Junta invierta lo necesario: Andalucía es la comunidad que menos gasta por alumno en España con índices bochornosos de fracaso escolar . Es oportuno recordar que la educación empieza en las familias y que los padres no podemos quitarnos la responsabilidad de encima dándoles a nuestros hijos móviles, tabletas, play station, dejándolos al cuidado de la tele o llevándolos del Conservatorio a inglés y de allí al gimnasio como si fuéramos del cuarteto del Gago. Enhorabuena al Ayuntamiento por su campaña a favor de la escuela pública.