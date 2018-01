Las croquetas de Fritur

Así llamó Pepe Monforte a un evento que consiste, esencialmente, en decir en Cádiz que se promociona Cádiz. No se trata de promover la imagen de la provincia (eso que llaman los catetos vender la marca o poner en valor ) ni de llegar a acuerdos con operadores turísticos. Se trata de aparecer en los medios de comunicación de Cádiz como promotores de las excelencias del pueblo de cada uno. No importa no tener hoteles o no tener interés, no importa disponer nada más que de un bar cutre . Lo importante es que sepan que te partes la camisa por tu pueblo. Ayer fue el día de la provincia, coincidiendo con que el Madrid jugaba en Leganés. Muchos se fueron el miércoles y estarán hasta el viernes. Sobre las 12 o la una aparecen con las gafas de sol por el recinto de IFEMA después de una noche de fiesta. Paga España. Concejalia llaman a la feria. Es bueno recordar que España tiene 8.000 municipios, Andalucía 800 y la provincia de Cádiz 44. Que hay innumerables alcaldes y concejales que se apuntan a aparecer como firmes defensores de la belleza y los encantos del terruño, aunque no sirva para nada ya que los únicos que se enteran son los del propio pueblo. FRITUR es también el origen de la trama Gurtel, por si alguien lo ha olvidado, aunque ahora estén en Soto del Real los que se encargaban de promocionar Jerez, por decir algo. Andalucía tiene el mayor stand de toda la feria aunque la primera y la tercera potencia turística del mundo, Francia y EEUU, no tienen ningún lugar ni falta que les hace. Consiste la cosa en llamar la atención del personal para lo que no se escatiman gastos: unos invitan a vino, otros a jamón, otros a pescao frito, unos llevan mujeres despampanantes, otros ataviadas con trajes regionales y todo así. Ejemplo: ¿alguien puede tener interés por Puerto Serrano o por Puerto Real? ¿Algún profesional del turismo irá a interesarse por Paterna o por Alcalá del Valle? Por citar unos ejemplos de lugares muy dignos y con vecinos maravillosos, faltaría más. Hablamos de si merece la pena gastar dinero de los contribuyentes para fingir que se promociona algo que no se puede promocionar o en un lugar donde no sirve para nada. Al final, durante el fin de semana, el momento de los gorrones, cuando se cuela la peña a mangar bolígrafos, llaveros y paraguas. Y la guinda del pastel: Álvaro Ojeda haciendo el payaso y persiguiendo a los políticos para solaz de los más fachas entre los fachas. Luego vendrá al carnaval, le darán una credencial y habrá quien le ría las gracias.