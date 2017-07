Los condones de Monedero

La maleta de Monedero es más famosa que el bolso de viaje de Mary Poppins y que la maleta mejicana de Rober Cappa. El dirigente de Podemos ha grabado un vídeo mientras hace su maleta para venir a la llamada universidad de verano (lo pondré en minúsculas) de Podemos en Cádiz. Refleja el comportamiento ególatra del propio Monedero, que coincide con el de muchos dirigentes de ese partido, y la idea que hay de Cádiz en Madrid . El tipo mete en la maleta unos gayumbos, un bañador, dos camisetas, un ajedrez, unas gafas de buceo y dos libros. Uno de ellos de Marx y Engles, que es preciso vacilar a la peña , aunque en realidad lo que lea sea "50 sombras de Grey" . Incluso una barra de pan, como si fuera al Tercer Mundo. Cierra la maleta y sus colegas comienzan una rumbita que él jalea a las palmas con la misma gracia que un noruego. Coge una guitarra y se viene camino de Cádiz. El resumen que hay en Podemos del significado de Cádiz: hambre, playa y diversión. Se le pasó meter una caja de condones para completar la escena. Gracias alcalde, gracias Monedero. No solo somos ignorantes y hay tanta miseria que es preciso traerse un manolete, sino que hay tan poca gracia que un belga por soleares se trae la guitarra. Igual piensa cantar con el alcalde por Jesús Bienvenido, nunca se sabe. La miseria y la gracia de Cádiz son las dos imágenes que el alcalde ha transmitido al conjunto de España. Podemos trae un extraordinario elenco artístico para tan magno acontecimiento. No se sabe si todos traen instrumentos musicales, pan y bañador. Viene Pablo Iglesias, que fue profesor asociado de una facultad madrileña y por ese motivo nos mira a todos por encima del hombro (en España hay 115 mil profesores de universidad). Hizo su tesis sobre el movimiento de los Tute Bianche italiano, pero tampoco hay que dejarse asombrar: en España se leen cada año 25 mil tesis doctorales. El propio alcalde es Licenciado en Historia por la UCA, lo que por supuesto no le convierte en historiador. Sacó unas oposiciones al cuerpo de profesores de enseñanza media, lo que sí le convierte en docente. No sé con certeza los años dedicados a la enseñanza de José María González porque hay informaciones para todos los gustos. Se conoce más su vida como comparsista que su labor profesional a la que, dice, volverá dentro de seis años. El momento cumbre del evento llegará con la intervención de la pareja José Vicente Barcia-Alba del Campo. No me lo pierdo. Juan Carlos, echa otra caja de condones, porfa.