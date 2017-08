El 'click' de la cuestión

Si leyeras bien todo lo te llega por las redes y no solo los titulares. Si pensaras en la repercusión de lo que compartes. Si te pusieras en el lugar de los otros. Si no fueses tan rápido en sumarte a un injusto linchamiento. Si pensaras en que puedes arruinar (o al menos complicar) la vida de muchas personas. Si fueras honesto con las reivindicaciones que haces desde el ordenador de tu casa y apoyaras lo mismo en la calle, por ejemplo en una manifestación. Si dejaras a un lado cómodas guerrillas de salón y te mojaras. Si cumplieses todo esto, lo que escribes o lo que difundes tan rápidamente, sin filtrar, en tu Facebook o Twitter, te harían mejor persona. Antes de pulsar la tecla 'enter' piensa de verdad si lo que has escrito serías capaz de decirlo a la cara. Que una palabra sincera siempre es mejor que un rápido e insensato click cargado por el diablo.