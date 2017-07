Cuidado, que no es un caso de corrupción, ahora que les ponen nombres históricos, como el de Blas de Lezo, ¿qué culpa tendrá? El caso de Pongilioni lo he bautizado después de leer el libro Familias musicales gaditanas (ediciones Mayi), que ha publicado Manuel Ravina, director del Archivo de Indias, y uno de los gaditanos que mejor conoce nuestra historia. En ese libro, dedicado a las principales familias extranjeras que tuvieron negocios musicales en el Cádiz del esplendor verdadero, Ravina valora especialmente a cuatro personajes: Antonio Peichler, Manuel Rücker, Juan José Quirell y Arístides Pongilioni. Este último es un protagonista que merece particular atención.

Arístides Pongilioni Vila nació en Cádiz en 1835. Fue bautizado en la parroquia del Rosario (como Pemán y Falla, entre otras celebridades) y falleció en 1882. Suele ser calificado como "un poeta prerromántico", que fue amigo (y compañero de profesión y correrías) de Gustavo Adolfo Bécquer, a quien se lo presentó Narciso Campillo, otro poeta sevillano de la época. Apunta Manuel Ravina que la diferencia entre Bécquer y Pongilioni no sólo estuvo en la fama literaria, sino en que Gustavo Adolfo, a pesar de sus lamentos poéticos, tuvo más éxito con las damas que Arístides Pongilioni, que era jorobado y nada agraciado en el físico, algo que afectó a su carácter triste.

Su vida es interesante. Cuando volvió a Cádiz, tras sus estancias en Sevilla y Madrid, fue un personaje notable, diputado provincial, miembro de la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras, así como periodista y dinamizador de la vida local. Su muerte, a los 46 años, a causa de una pulmonía, le llegó en plena madurez. Además de sus publicaciones en revistas, sólo se le conoce un libro de poemas, Ráfagas Poéticas, impreso en 1865 por la Librería de la Revista Médica. El poeta y crítico Rafael Montesinos, probablemente el mejor especialista becqueriano, dedicó a Pongilioni una antología poética publicada en 1980.

¿Y cuál es el enigma de Pongilioni? Su vida, pero sobre todo su obra perdida. En la introducción, escribe Manuel Ravina: "¡Lo que hubiéramos dado por localizar el Libro de las Parábolas, obra inédita y hasta ahora perdida, de Arístides Pongilioni!". A pesar de sus esfuerzos, no lo ha encontrado. ¿Y cuál es el caso Pongilioni? El mismo de tantos gaditanos ilustres. Fueron personajes notables en Cádiz, ciudad con poca memoria, que los condenó al olvido. Menos mal que Ravina lo ha rescatado, sin que su rastro se pierda en el silencio de los archivos.