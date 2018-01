El cartel y el pregonero

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha ocurrido un hecho portentoso. La concejala de Cultura, Eva Tubío, miembra de Ganemos (o sea, de Izquierda Unida) presidió la presentación del pregonero de la Semana Santa, Juan Carlos Torrejón, y del cartel, obra del fotógrafo Jesús Patrón. Y, para que no faltara un detalle, encima tenía el retrato del rey Felipe VI, que pintó Antonio Álvarez del Pino, y que preside dicho salón. A su lado, estaba Álvaro de la Fuente, concejal de Podemos, vestido con traje oscuro y con corbata azul. Este interés municipal por los eventos cofrades no se recordaba desde antes de la Revolución de junio de 2015.

¡Como se nota que falta poco más de un año para las elecciones municipales! Ha pasado más de media legislatura hasta que la señora Tubío preside un acto que forma parte de sus competencias. Aunque dijo que no quería saber nada de la Semana Santa. Si bien después habló de sobrinos penitentes y hermanos cargadores. En el poder, los líderes revolucionarios se civilizan; y no digo que se aburguesan, por no entrar en contradicciones de clase. Felicito a Eva (a la que aprecio) y la animo a que se incorpore a la presidencia del Nazareno la noche del Jueves Santo. Aunque quizá prefiera ir en la penitencia con velo, junto al alcalde. A todos nos hace falta la penitencia.

En cuanto al edil Álvaro de la Fuente, de Podemos, no es extraño, porque todo el mundo cofrade sabe en Cádiz que su familia es de la Humildad y Paciencia. Álvaro iba como en la presidencia de una procesión extraordinaria. Para que vean otros compañeros de Podemos que las corbatas no muerden. En invierno son agradecidas, hacen como de bufanda, pero más elegantes. Un acto capillita sin corbatas es como un pleno municipal sin broncas. Ni fu, ni fa…

Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo, ha tenido más suerte que Martín José García Sánchez, que terminó su mandato sin que Eva Tubío le presidiera una presentación. Sin embargo, además de los elogios, hay que poner el pero gaditano… Pero me parece mal que este año no hayan cambiado de fecha la presentación del pregonero y el cartel. Ni siquiera lo ha presentado Juan Manzorro, al que sustituyó con profesionalidad Fernando Díaz. No se puede estar en el Ayuntamiento con los capillitas y en el palco del Falla con las preliminares del Carnaval. Este acto se debió celebrar antes de empezar el COAC. Es preferible coincidir con los Reyes Magos que con la chirigota del Sheriff.

Aparte de eso, progresamos adecuadamente hacia las elecciones.