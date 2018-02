Yo también, seguramente, nunca se sabe, desearía que se pudriera en la cárcel aquel o aquella que causara un mal horrendo a un ser querido. Incluso puede ser, seguramente, nunca se sabe, que quisiera tomarme la venganza por mi mano. Pero afortunadamente para el bien común, el Estado no soy yo y está obligado a pensar en todos, y en lo que es mejor para todos, antes de aplicar la justicia. Y no sé (o sí) si el Gobierno está pensando en el bien de toda la sociedad española cuando propone ampliar los delitos a los que aplicar la cadena perpetua (con otro nombre vergonzante). Y seguramente sabe por qué lo propone en este momento, en la única iniciativa política que ha tenido en meses, con la excusa de que es una prioridad para los españoles, en un país con un bajo índice de homicidios. No dicen eso las encuestas, que sí señalan claramente la preocupación por la corrupción. ¡Ah no!, que eso es cosa del pasado...