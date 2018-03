Al calor de las piedras de Santa María del Mar

Casi un mes con lluvia todos los días cansa. Y más en Cádiz. En estas últimas jornadas, las redes sociales se han visto inundadas de comentarios y memes sobre las ganas de que el sol brille por fin. No ya para ir a la playa, pero al menos que caliente. Ayer, para sorpresa de quienes transitaban por la zona, dos mujeres no se lo pensaron. Sobre las piedras junto a la muralla de la gaditana playa de Santa María del Mar, aprovecharon esa concesión que dieron las nubes. Ajenas a pronósticos, avisos amarillos y procesiones, ambas no lo dudaron. Con el bolso por almohada, eligieron un libro y disfrutaron del ansiado calor. Sólo cabe preguntarse por qué las piedras y no la arena.