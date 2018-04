Ni barcos ni honra

Alo largo de unos kilómetros al oeste de Santiago de Cuba todavía pueden verse desde la orilla los restos de algunos de los seis buques de la escuadra española hundidos durante la batalla naval por la que España perdió sus últimas posesiones coloniales en 1898, pecios declarados Monumento Nacional por el Gobierno(revolucionario) cubano, cuyo venerado líder elogió el heroico comportamiento de los marinos españoles . La flota al mando del Almirante Cervera salió a la mar desde la Bahía de Santiago a sabiendas de que iban a ser masacrados tras obedecer las órdenes dictadas por la desastrosa política del gobierno español. De resultas de aquella operación se hundieron los seis buques de la escuadra lo que obligó al Almirante Cervera a rendirse en calzoncillos, según recordaba el difunto coronel Pettenghi ya que, decía, el Ejército jamás se rindió en la Guerra de Cuba. En todo caso se pueden decir muchas cosas de Pascual Cervera pero es absurdo decirle facha. Seamos benevolentes y pensemos que la pobre de Ada Colau lo que quería decir es que era un militar conservador (pleonasmo), lo que ocurre es que la alcaldesa de Barcelona no fue a la Facultad de Ciencias Políticas y no se ha destacado por la profundidad de su pensamiento. Yo, sin ir más lejos, que soy facha, homófobo, machista, defensor del heteropatriarcado, contrario al empoderamiento femenino, integrante de la casta, que ni siquiera uso Telegram, no fui a la mani del 8 de marzo, no desdoblo las palabras a la hora de escribir ni de hablar, es decir, lo peor de lo peor, pero sí soy capaz de hacer la traducción del podemés al español y comprender que Colau no se refería a facha como integrante o defensor del movimiento fascista nacido en Italia en los años 20. En la época de Pascual Cervera se decía de otra manera como ilustra este ejemplo: cuentan que estaba Pablo Iglesias hablando en el Congreso cuando dijo algo que provocó el aplauso de la bancada conservadora a lo que respondió en voz alta el fundador del Partido Socialista "algo debes estar haciendo mal, viejo Pablo, cuando te aplaude la reacción". Quizás ese sea el límite de la calificación al almirante nacido en Medina y muerto en Puerto Real, sin calle en la capital, por cierto, donde sí la tienen otros almirantes, monjas, santos, vírgenes y escritores de ese sector reaccionario, facha o conservador. Incluso el alcalde, ahora en Tinduf, les da medallas y sale en procesión tras sus pasos en un comportamiento un poco facha.