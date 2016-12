Me gusta el género epistolar de ahí que le prestase mucha atención las dos películas basadas en la novela de Choderlos de Laclos Las amistades peligrosas donde el reflejo del texto literario se deja notar en el hecho de que los protagonistas estén todo el rato mandándose cartas unos a otros, como si fueran militantes (o inscritos, que nunca me aclaro) de Podemos en Cádiz. Mientras los de este partido en Madrid sustancian sus diferencias a través de tuiter, en Cádiz se declaran amor eterno con el más tradicional método de las cartas, aunque en este caso no sean en papel ni se use Correos para su envío sino el procedimiento más impúdico de la carta abierta. Así conocimos cómo vibra la lírica de Manuel González Bauza, con ese final digno de pasodoble de comparsa: Gracias Cádiz, pero dados los precedentes literarios del concejal dimitido cabe la sospecha de que algún asesor más capacitado le escribiese todo o parte . No menos poética la carta de José María González dirigida a su colaborador por la cual nos enteramos de dos cosas que desconocíamos: Lolo Bauza es gitano y el anterior Equipo de Gobierno colocaba a sus amantes. No a sus cuñados, sus hijos, sus compañeros, sus amigos o sus parejas. A sus amantes. Pero González (Santos) nos dejó con la miel en los labios y no nos dijo cuáles eran esas amantes (o esos, nunca se sabe) con la de cotillas que hay en Cádiz ¿Dónde colocaban a las amantes?¿Quién colocaba a sus amantes?¿Quiénes eran? Falta un reality para conocer estos importantes asuntos. Curiosamente lo dice uno que tiene como asesoras personales en la Diputación a las parejas de dos colaboradores, aunque cabe suponer que son parejas oficiales y no vulgares amantes. Uno se pregunta ¿cómo es que el alcalde no salió a defender en el pleno al concejal-gitano al que tanto quiere? Era el momento propicio, ante la Corporación, con la mirada de los medios de comunicación y el público congregado. Prefirió el género epistolar que, a la vista está, es bastante probable que se sitúe más cerca de otra obra donde las cartas y el amor eran importantes: Pantaleón y las visitadoras. Digo más: si Bauza es una persona como la que reflejaba José María González en su carta ¿por qué le impulsó o le permitió la dimisión? Nadie acepta una medida de esa naturaleza si está convencido de su inocencia y su capacidad. Lo contrario sería una indignidad y el alcalde no es capaz de algo así ¿verdad? Dejó dicho Saramago algo así como que una lágrima no puede emborronar un email.