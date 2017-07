Un amago de moción

Vamos a tener un Pleno municipal en Cádiz con relativo interés. Aparte de las contingencias y exabruptos susceptibles de ser denunciados en los juzgados, son reuniones de escaso alcance. Teniendo en cuenta el agravante de que se aprueba lo que sea y después no se cumple, ni se echa en falta. Por el contrario, para este viernes, el PSOE anuncia que presentará una propuesta de reprobación y petición de dimisión contra el concejal de Hacienda, David Navarro, a la que probablemente se sumarán el PP y Ciudadanos. Es decir, que se aprobaría en tal caso, y que sería como un amago de mocioncita de censura. Aunque parece que después no van a llegar a mayores consecuencias.

Por razones que se me escapan, David Navarro es el concejal de Podemos que peor les cae a los del PSOE. Fran González y Juan Cantero no lo tragan, y se les nota. En cambio, Pepe Blas el del PP lo trata con cierta retranca gaditana, como si fuera un alumno que está aprendiendo. Puestos a reprobar ediles ineptos (o incluso mirar hacia arriba) creo que apuntan a un pájaro político equivocado. Aunque David no haya vendido el hotel del Estadio, aunque haya perdido dos años en el intento de aprobar la asignatura de Presupuesto Municipal, los hay peores. ¿Qué me dicen del responsable de la limpieza, que mantiene las calles asquerosas? ¿Y en el Carnaval? Lo han montado de tal modo que han mosqueado a todos. Ellos mismos reprobaron a su edil anterior. Todo eso es menos difícil que cuadrar las cuentas, y que te las aprueben tres partidos que te van a votar no es no. Las criaturas podemitas y unidas no tienen mayoría, sino que están ahí precisamente porque los votaron Fran González, Juan Cantero y compañía.

El PSOE guarda la llave de la Gran Reprobación. Se trata de cazar piezas políticas de verdad, o disparar de fogueo con pistolas de juguete. El problema no está únicamente en las cuentas, sino en los cuentos que se maneja el alcalde. Y también la oposición, que no aprueba las oposiciones para la Moción de Censura, que les daría derechos a ganar las plazas de un nuevo alcalde y nuevos concejales en el equipo de gobierno.

A David Navarro lo tienen como cabeza rapada de turco. Para hacer amaguitos inútiles. Para juguetear a míralo qué bien nos oponemos. Para decir que Cádiz está fatal y hacer lo posible para que siga igual. Es decir, para torear sin toro, como si estuvieran en Baleares. Las cosas son como son. Si no van a presentar una moción de censura de verdad, esas reprobaciones sólo sirven para distraer del verdadero problema.