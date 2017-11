El dicho de "Zapatero a tus zapatos", preconiza que cada uno se ocupe de lo que le incumbe y no se entremeta en lo de los demás. Es una regla de buena economía, que es precisamente de lo que voy a escribir, ante las manifestaciones del alcalde de Cádiz (al que se ha sumado el de Puerto Real) criticando la intervención de cuentas del Ayuntamiento de Madrid, por el Ministerio de Hacienda, justificadas por el "reiterado incumplimiento de la Ley". Para estos alcaldes supone una aplicación del famoso artículo 155, y la crítica de estos, que se autodenominan "alcaldes del cambio" , no es original, sino que repiten lo dicho por Sanchez Mato, el concejal de Hacienda, comunista, del Ayuntamiento de Madrid, salvo que omiten lo de "no pasaran" con lo que termina su frase el concejal madrileño

El Ayuntamiento de Madrid había presentado su plan económico financiero que fue denegado por incumplir las reglas del gasto en todos los presupuestos de 2015 a 2018 y que impone aumentar menos el gasto que el crecimiento previsible. En concreto se suspendió la adquisición de un inmueble en C/ Alcalá 45, en 104 millones de euros (14% más de su valor) cuando se dispone de 30 inmuebles vacios y ese dinero tiene como destino amortizar deuda. De resultas las cuentas de Ayuntamiento de Madrid se han intervenido y sometidas a control semanal. El concejal de Hacienda dice que no obstante incumplirá de Ley de Estabilidad Presupuestaria, emulando así la desobediencia del gobierno catalán con la diferencia de que no ha ido a prisión.

El alcalde Kichi, con el que he hablado en un par de ocasiones, me cae bien, es un hombre amable y educado y, me parece, que sin la cerrazón absoluta de algunos comunistas que traté en mis tiempos parlamentarios y eso que su partido, Izquierda Anticapitalista, parece que es el no va más del comunismo, porque se supone que en el PC son todos contrarios al capital.

No tengo autoridad ni confianza para darle consejos, que además no me ha pedido. Pero queda poco del mandato municipal y su balance es "nada". No tiene ni presupuestos. De acuerdo con que el "Queco y la Queca" son dos fealdades, como lo son la "Jaula y el pájaro", pero el soterramiento está ahí, el segundo puente también y además otras realizaciones del Ayuntamiento del PP que están a la vista. Cierto es que tuvo 20 años para hacerlas, pero le voy a dar el consejo que no me ha pedido: a los alcaldes se les valora por lo que hacen, aunque sea feo y no por lo que dejan de hacer, aunque lo justifiquen con demagogia.