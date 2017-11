¡Vivan los temas chungos!

Me parece muy bien señalar los lugares de la Memoria Histórica, anular el concurso de ninfas y suprimir la iluminación de la playa. Incluso me parece de perlas que se quiten denominaciones franquistas de las calles aunque eso solo sirva para que el alcalde quede bien con alguna familia que otra que recibirá con alegría la nueva denominación. Veo fantástico que se quiten símbolos franquistas como lo que se ha hecho en Santa Teresa pero resulta paradójico que mientras el Ayuntamiento se gasta dinero en eso subsistan colegios públicos con graves deterioros. La acción de gobierno parece dedicada al postureo, aparecer como que se hacen cosas cuando no se va a la raíz de los problemas y se resuelven aquellos asuntos de competencia municipal. Hace 40 años cantaba el coro La Guillotina: qué asco de alcantarillado, el que tenemos en esta ciudad, que solamente caen cuatro gotas , y hay que ponerse a nadar. Si el centro de la ciudad se inunda cuando cae un chaparrón con marea alta al alcalde le preocupa el Queco y la Queca. Ese gran sabio y crítico de arte que es José María González ha expresado su desacuerdo con ambos monumentos a los que resta todo valor estético. Estoy de acuerdo con él. Digo más: fue un despilfarro gastar un millón de euros en esos mamotretos pero ¿hay que gastar ahora dinero para quitarlos? Igual es mejor dejarlos donde están y dedicar los recursos a asuntos más importantes, como la red de alcantarillado. Ahora bien, si David Navarro ha encontrado dinero en Cabo Verde yo le haría una lista de mamarrachos gaditanos que podríamos tirar ya que sobra el dinero. No solo la pérgola de Santa Bárbara: el Parador, el Pabellón del Casco Antiguo, el Cómico. Como sobra el dinero no hay problema en meter la piqueta y acabar con los desmanes estéticos de los 20 años de Teófila Martínez. Dejamos para otra ocasión las deficiencias en los colegios públicos, los problemas de los servicios sociales, los desahucios y el resto de asuntos medulares. Menos mal que la Junta dice que va a cambiar su política de viviendas: partiendo de la nada vamos a alcanzar las más altas cotas de la miseria, para resumir . Hemos pasado de que lo importante es que coman los niños a gastarnos los cuartos en retirar un mural de un colegio o achatarrar los que iban a ser hitos del Bicentenario. Ya instalados en temas chungos el Ayuntamiento podría retirar algún busto que otro de pésimo gusto que están esparcidos por la ciudad, desde Juan Carlos I a Chano Lobato.