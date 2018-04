Viajeros municipales

Si el alcalde de Cádiz, José María González, decía que Juancho Ortiz y quienes han criticado su viaje al Sahara son "de extrema derecha", yo debo ser de extrema izquierda. Me ha parecido estupendo que el alcalde y Martín Vila hayan viajado a los campamentos saharauis. Así verán que en Cádiz no estamos tan mal, hay sitios peores. Y, además, que esperamos los beneficios culturales y económicos que se derivarán para Cádiz de dicho viaje, aunque todavía no lo hayan explicado con detalle. También me parece estupendo que el edil David Navarro, después de que le aprueben los presupuestos (incluso con la indulgencia de algunos que lo reprobaron), haya viajado a Costa Rica para conseguir que Cádiz sea nombrada Capital Iberoamericana del Carnaval.

Algunos se quejan cuando viajan éstos, pero callaban cuando viajaban otros. Teófila Martínez también consiguió que Cádiz fuera nombrada Capital Iberoamericana del Carnaval en 2012, cuando aquello de Carlinhos Brown. No vinieron los turistas iberoamericanos en tropel, para celebrarlo, pero aportó colorido y ambiente. En aquellos tiempos, precisamente Juancho Ortiz estaba al frente del Bicentenario, y los viajes de ida y vuelta a América fueron bastante productivos. Aquí vinieron todos los dirigentes, incluso Lula da Silva, que llegó como padre de los pobres brasileños y ahora está en la cárcel. Cádiz fue incluida en la UCCI, que aglutina a las capitales iberoamericanas. Como bien sabrá David Navarro, tras su viaje exitoso a Costa Rica.

Sucede que la gente es envidiosa. No todos, pero sí los envidiosos. A algunos les fastidia que José María González y Martín Vila suban fotos desde el Sahara. O que David Navarro haya acudido a Costa Rica. Son destinos exóticos, según las agencias de viajes. Sin embargo, viajar es enriquecedor, desde un punto de vista intelectual, por supuesto. En Cádiz hay ejemplos de personas que han viajado mucho y han gastado poco, porque se lo pagaban siempre. También es una habilidad. Pero, al final, lo importante es lo que se aprende, que va en beneficio de los demás, faltaría más.

Ojalá que sigan viajando, para atraer esos inversores que nunca llegan a Cádiz. Aunque vayan a Irán, para que inviertan petrodólares en los astilleros de Navantia, como los saudíes. O a Catar, a ver si catamos algo importante en Cádiz. En definitiva, todo viaje oficial se debe valorar no sólo por lo que han visto, sino principalmente por lo que han conseguido. A eso llaman el retorno. Se retorna cuando algo llega.