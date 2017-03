Viaje a Barcelona...

Un viajecito... a Barcelona. Y ya en ella, con la comidilla en el cuerpo y para empezar, taxi para acá, taxi para allá, hago una encuesta con los taxistas, que son el alma de la población, el sentir de la gente corriente y moliente... ¿Independencia? Así, así, empate. Los menos, los adultos; los más, los jóvenes y entre ellos los hijos de los oriundos. Dicen que no se les quiere y como en el matrimonio, si no se quieren, pues divorcio. Otro, que les niegan el pan. Se ríen cuando les cuento lo de la liga catalana de fútbol, cuando tenga que jugar el Barça con San Feliu de Guixols en vez de con el Madrid o el Sevilla. Y me contestan que entonces habrá una liga europea y jugará con el Manchester y el Bayern. Y yo pienso ¡tararí! Me dicen y detecto que los políticos catalanes, en vez de captar las inquietudes del pueblo, de los ciudadanos, intentan transmitir a los ciudadanos sus propias inquietudes.

Vuelta por aquí y por allí. La Rambla, un hormiguero, desde la curiosa y original Boquería donde te clavan o un tío o tía en camisón en un balcón del Museo erótico haciendo aspavientos, hasta muchedumbre de japoneses, que aquello parece Tokio. Y visita obligada la Sagrada Familia. Hay que descubrirse, maravillosa. Entrar básico 15 euros/per capita. Extraordinario enjambre arquitectónico, cristaleras columnas arborescentes... En la fila pregunto: la azafata, de Málaga; el guardia de seguridad, de Granada; y el de mas allá, de Badajoz. El Liceo (nuestro Falla en grande), con su ópera, un violín de ensueño. Plácido Domingo, un monstruo y lo peor que no te enteras porque todas las traducciones que salen en una pantalla en el frontispicio del escenario son en catalán. Ergo hasta la cultura está montuna. Y me cuentan que los servicios del hospital del Mar están en catalán, inglés y árabe. Y que en la autovía a Tarragona o a Francia, en catalán y en árabe. ¡Toma ya colega! Así se explica que la plaza de toros la Monumental la quiera comprar un musulmán para convertirla en Mezquita. Será porque ya tiene hasta minarete y cúpulas semiesféricas.

P/D Merece volver. Pese a todo hay que aprender. Es la número uno en turismo. Pero ¿qué quieres que te diga? En cuanto llegué a nuestra tierra, me pareció la gloria.