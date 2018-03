Vaya por dios

Este sábado 31 se conmemora el día de la Visibilidad Trans y, oh sorpresa, uno de los pocos asuntos en que se han puesto de acuerdo todos los grupos municipales en los últimos tiempos ha sido el de trasladar el izado de la bandera en el balcón del Ayuntamiento al lunes, "dada la coincidencia" con el Sábado Santo. De una manera no explicada con detalle, pero jugando con lo sobreentendido, todos los grupos han visto "la conveniencia" de este cambio de fecha, sin que nos digan en dónde estaría la inconveniencia. Ese día está instituido, según nota del Ayuntamiento, para hacer visibles a las personas trans y "poner de manifiesto la necesidad y la urgencia de reivindicar los derechos y defender su libertad e igualdad, así como denunciar las agresiones y los asesinatos, que cada año suman nuevas cifras a las víctimas de la transfobia", es decir, que no han dejado de ser crucificados. ¿Entonces?