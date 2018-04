Vasos comunicantes

En el PP dicen que hacen autocrítica cuando reconocen que tienen problemas de comunicación, pero eso es todo lo contrario. Es una excusa para no entrar en el fondo del asunto, que son las ideas, los principios, las actitudes, los comportamientos y la fidelidad a sus representados. Pero que no tiemblen, que no voy a salirme de su zona de confort, y hablaré también de sus problemas de comunicación.

Van a cambiar su símbolo, de la gaviota, que luego fue charrán, a una encina. No siguen el consejo de san Ignacio de Loyola de no hacer mudanzas en tiempo de tribulación. Supongo que del humanismo cristiano no quieren ni el consejo. Pero les vendría bien, porque un cambio de logo parece un reconocimiento de que no les va bien. Que, en efecto (Puidemont, Cifuentes, Ciudadanos, los presupuestos, las encuestas…), no les va, y así se les nota más.

Cierto que la gaviota (neo charrán) daba lugar a ciertas bromas, pero ¿creen que la encina no permitirá decir que Rajoy duerme como un tronco o que vamos a hacer leña del árbol caído? No sé tampoco si es original: ¿qué árbol representa el logo de la Fundación para la Defensa de la Nación Española? Además, la encina, que es un árbol precioso, duro y español hasta la médula, es un árbol de crecimiento lento.

Lo del símbolo es sólo un símbolo. Hay más madera. Cospedal pidiendo que no les arrebaten sus banderas, da sensación de pánico frente a C's y transmite la idea de que no tienen banderas para toda la sociedad, sino suyas y nada más que suyas. Pero las banderas o son de todos o dan yuyu.

Otro error de comunicación ha sido montar el congreso con el caso Cifuentes sin aclarar, agujero negro capaz de chuparse todos los focos mediáticos. Cada vez que Cospedal ha dicho que tienen que defender más a los suyos, todos pensábamos, en vez de en un elefante, en un máster por la Universidad Rey Juan Carlos.

Aunque todavía ha sido peor venirse a Andalucía, donde el PP está corriendo por el premio de consolación de seguir siendo el segundo partido más votado y evitar el sorpasso de Juan Marín (¡de Juan Marín!). Para levantar los ánimos, el PP se ha venido a una tierra donde va a luchar por evitar el descenso. No es un marco incomparable para propiciar sinergías positivas.

Un buen asesor de comunicación les debería decir que dejen de pensar en la comunicación y piensen en lo comunicado, si se atreven y tienen ahí algo aún. Son vasos comunicantes.