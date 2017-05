Al parecer un ex ministro y ex socialista que trabajó para una banca de negocios es presidente de Francia y, al parecer, un ex primer ministro socialista francés dijo que el socialismo está muerto y se hizo ex socialista para abrazar al ex trabajador de la banca de negocios y éste le dio con la puerta en las narices. Pasan estas cosas en el ex socialismo, veo. Observo el suicidio socialista, en su acepción del siglo XX, al igual que el vídeo VHS:con curiosidad antropológica. Aquí dos socialistas dicen compañeros y compañeras justo antes de sumergirse en rancios lugares comunes. Ese es el prefacio de lo que sus seguidores quieren oír: que el otro es el apocalipsis. Si repartieran huevos podridos entre su clap y dieran a elegir entre lanzarlos al 'compañero' o al que dicen que es su enemigo común, esa vaguedad llamada derecha, ¿a quién elegirían? Sí, el socialismo tiene un problema. Como lo tuvo el VHS.