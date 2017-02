Urdangarín no se va de rositasQuiero negociar

Los justicieros no tienen razón: Iñaki Urdangarín no se ha ido de rositas en el caso Nóos. Ni se va a ir, a poco que el Tribunal Supremo confirme las sentencia de la Audiencia de Baleares que le condenó a seis años y tres meses de prisión. Creo que es lo que pasará, porque el fallo está bien fundamentado y se basa en sólidas pruebas.

Con tenacidad cansina se ha inoculado en el imaginario popular la idea de que al esposo de Cristina de Borbón -o sea, el cuñado del Rey- le han impuesto una pena muy inferior a la que solicitaba el fiscal y, además, no lo han metido en la cárcel inmediatamente para que la cumpla. Ergo, no hay Justicia, se aplica una doble vara de medir, al pobre que roba para comer lo enchironan y al poderoso no le pasa nada y otras sentencias apocalípticas sobre la radical injusticia del sistema democrático.

No nos precipitemos. Urdangarín ha sido condenado... en primera instancia. Precisamente porque la Justicia democrática garantiza los derechos humanos es posible recurrir cualquier sentencia penal hasta llegar al Tribunal Supremo. Urdangarín lo hará, luego su sentencia no es todavía firme. Mientras no haya sentencia definitiva, ¿qué se hace con los que han sido condenados provisionalmente? Normalmente, continúan en libertad, salvo que se concurra una circunstancia excepcional: riesgo de fuga, posibilidad de reiteración delictiva o destrucción de puebas.

Las tres juezas de la Audiencia de Palma que condenaron al ex balonmanista han considerado que en su caso no se da ninguna de estos supuestos y, por tanto, lo dejan en libertad sin más obligación que comparecer una vez al mes en un juzgado suizo. Creo que han sido demasiado benignas. Entre la prisión inmediata que exigen los enterados antisistema remando a favor de la corriente populachera y el estatus favorecedor que se ha otorgado al condenado cuñado había otras salidas ajustadas a Derecho, más rigurosas y más sensatas. Como la libertad bajo una sustanciosa fianza que dificulte la tentación de la fuga, la retirada del pasaporte (¿por qué se le quita a su socio Diego Torres y no a él?) y la comparecencia ante un juez o un cónsul españoles (¿qué es eso de que comparezca en Suiza, donde no tiene arraigo, sino refugio?).

Urdangarín no tiene por qué estar ya en la cárcel, pero las tres juezas que lo han condenado enviaron el jueves el mensaje más inadecuado, el que abona la sospecha de que no irá a la cárcel jamás.

COMO decía ayer Sánchez-Moliní, lo quemante de que Urdangarín esquive ahora la cárcel es que echa gasolina sobre la previa indignación de los que claman contra las desigualdades e incoherencias de la Justicia. En cualquier caso, más allá de esta concreta gasolina consorte, el incendio existe.

El respeto a la ley brilla (y arde) por su ausencia. El caso de los miramientos con el problema nacionalista catalán es aún más flagrante. Ellos se saltan la ley (como el que salta una hoguera la noche de San Juan, entre risotadas) y el Estado mira, haciendo el corro de la patata. La obsesión del Gobierno por negociar discretamente y por mantener encuentros en la sombra escama muchísimo. ¿Qué podrían ofrecer si no es un forzamiento más de la ley, otro paso en nuestra larga marcha hacia la desigualdad? Quizá lo más desgraciado del follón con las primarias socialistas de Susana Díaz es que no está cumpliendo el primer deber moral no escrito de un dirigente andaluz: defender la igualdad jurídica de todos los territorios de España. Era nuestro digno papel en el caótico engranaje autonómico.

Frente a tanto desorden, negociete y leyes a la carta (magna), empiezo a rendirme y a caer en la tentación neomedieval de exigir también un trato especial. Yo quiero negociar. Que me reciban con discreción y deferencia y me inviten a merendar o a cenar, mientras me ofrecen unas rebajas fiscales (España me roba), mayor inversión en mi pueblo, una autonomía astronómica, la suspensión de normas que considero constriñen mi constitución ancestral, más delicadeza y comprensión con mis peculiaridades culturales, etc.

Venderé muy cara mi afección al Estado español. El presidente del Gobierno y la vicepresidenta Soraya se comprometerán a hacer todo lo que esté de su parte para que mi encaje en el Estado vuelva a ser feliz o, al menos, nos conllevemos. Les tendré entre la espada y la pared porque siempre puedo poner unas urnas en el comedor y hacer un plebiscito para declararnos república (mejor, señorío) independiente de nuestra casa. Estoy dispuesto a internacionalizar el conflicto: tengo una prima en América y un amigo brasileño, ojo. También quiero exigir, por si se me va la mano o la meto, un trato penal no ya como Urdangarín, sino como los Pujol.

Si usted cree que lo escribo de broma, será que todavía le queda un rescoldo de fe en la ley y en nuestros políticos. Que le dure. Tiene mucho mérito.