Lo de la turismofobia tiene una causa, si no justificable, al menos comprensible: el turismo masivo está haciendo de algunos lugares maravillosos una tortura para el visitante tranquilo y un castigo excesivo para sus habitantes. Se convierte la belleza en objeto de consumo compulsivo, como algunas modas, y desagrada al que se llama a sí mismo viajero, a la par que ahuyenta a los habituales enamorados de esos lugares. Pero el rechazo a ese tipo de turismo también se está convirtiendo en una moda, y me está resultando comparable a otros movimientos occidentales de países ricos, como por ejemplo el rechazo a los alimentos 'no biológicos', que tanta gente hambrienta agradecería. Mientras en tantos sitios se suspira por atraer a los guiris como fuente de ingresos y riqueza social, otros, ya hartos, los consideran molestos y expulsables, como una xenofobia vestida de modernez.