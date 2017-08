Hay gente para tó, que diría el Guerrita. Ahora se ha puesto de moda la corriente de la turismofobia. En Cádiz es una facción del tradicional derrotismo. "Los cruceros no dejan dinero en la ciudad". Digo yo que lo que sí que no deja un euro es cuando el muelle está vacío. Seguro que no es el dineral del que se hablaba en estudios de hace años en los que se decía que cada crucerista dejaba unos 150 euros por barba pero con que muchos de los que se quedan consuman un mínimo en los bares y comercios, algo de riqueza dejará. En Mallorca y Barcelona han empezado a atacar algunas de las zonas turísticas y hoteles. Imagino que todos los que están trabajando en el sector en esta provincia también están de acuerdo con ellos. Cuando dejen de venir la gente y haya que cerrar sitios y mandar a trabajadores al paro, nos lamentaremos. El turismo debe ser sostenible pero no es el enemigo.