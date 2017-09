He de confesar que no he visto ni una sola rata en Cádiz. He visto cientos en las redes sociales, muchas en vídeos colgados en youtube , decenas de informaciones en todos los periódicos y vecinos que se quejan. Pero yo no he visto ninguna así que aquí cabe el aserto marxista "¿va usted a creer a sus ojos o lo que yo le diga?". Como no he visto ninguna debo suponer que todas las imágenes e informaciones forman parte de una campaña del facherío gaditano contra el Ayuntamiento de Podemos, apoyado por los medios de comunicación que están vendidos al IBEX 35. Si hago caso a mi experiencia en Cádiz no hay ni una sola rata. Si me fío de lo que dicen ciudadanos y periodistas, hay una plaga. Igual la presión es tanta que el alcalde ha tenido que hacer una reunión en su despacho donde le han informado que todo son exageraciones, que la cosa es como siempre. Ninguna explicación al hecho de que se adjudicó la campaña de desratización bien entrado el verano, no se sabe si porque la concejala Tubio estaba en otras cosas, porque el alcalde se había ido de vacaciones, el primer teniente de alcalde estaba de viaje de novios en Wall Street o por alguna confabulación del capitalismo internacional contra los ayuntamientos del cambio. No sé a qué atenerme pero me suena mucho eso de que el que habla de plaga de ratas está contra Cádiz ( y el que está contra Cádiz está contra la humanidad). He oído esa misma monserga cada vez que algún grupo de la oposición criticaba al gobierno de turno. Se la oí a Carlos Díaz y alguno de sus concejales, incluso al que ahora va de fotógrafo. Se la he oído a Teófila Martínez y alguno de los suyos. Y ahora he visto que José María González está en lo mismo. Si se critica la actuación del Ayuntamiento sobre la desratización es que se difunde una mala imagen de Cádiz y por tanto se perjudica a la ciudad. Nada se dice de cuando el propio alcalde se paseaba por todas las televisiones diciendo que en Cádiz había una emergencia social, cuando María Romay decía que lo único importante es que coman los niños y lo demás son temas chungos (pobrecilla, ha terminado con el más chungo de todos los temas), cuando el Equipo de Gobierno y sus conmilitones se amarraban en la casapuerta de unos que no querían pagar la renta. Yo, sin ir más lejos, he sido traidor a Cádiz de manera reiterada, según denunciaron en su día cuando puse objeciones a la City del Siglo XXI, al Palacio de Congresos en Santa Bárbara o a las oficinas del Telefónica bajo el Pirulí. Entonces al alcalde solo le preocupaba el carnaval.