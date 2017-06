Toda una vida

Permítanme agradecerles un favor impagable: han estado ustedes durante 150 años ahí, al otro lado del kiosco (en los últimos años, al otro lado de la pantalla también), lo cual tenemos que reconocer que, según el humor y el momento que haya vivido esta ciudad, tiene mérito. Siglo y medio, gaditano tras gaditano comprando el Diario nos hace pensar inmodestamente que algunas cosas habremos hecho bien. Y los errores que hayamos cometido, si han sido muchos, no habrán sido suficientemente graves como para que ustedes nos hayan retirado la confianza. Erigiéndome en intérprete de sus sentimientos e intenciones, me gusta pensar que hemos sido el palo que aguantaba las velas de muchos, tanto como la justa diana de algunas indignaciones. A fin de cuentas para eso hemos sobrevivido, no tanto para ejercer de cuarto poder como para seguir formando parte de la vida, con sus esplendores y momentos bajos, de esta tierra.