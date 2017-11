La más impactante de todas las imágenes que nos ha dejado la pasada huelga, llamada "vaga", ha sido, sin duda, la de los niños usados para cortar una carretera. Tampoco son mancas las que muestran a los mossos o inactivos o colaborando con los piquetes. Y al Gobierno le habrán escocido las que mostraban el colapso de estaciones y autovías y el malestar creciente de la mayoría de la población. Su discurso de la normalidad y del manejo magistral de la situación queda bastante malparado.

Con todo, si yo tuviera que elegir me quedo con ese piquete que le dice a una chica muy mona que quiere coger un tren que no. Su argumento: "Yo tingo isámenes y tampoco me pongo así, ¿sabes?" Pronuncia: "tingo isámenes", que son, asegura, de Química. Lo mejor del vídeo es la larga mirada, entre atónita y despreciativa, de la chica. "El silencio es la respuesta imbatible", dijo Chesterton, es de suponer que para una situación parecida.

No parece que el presunto estudiante de Química estuviese en condiciones de entender esa mirada. Y ese es el problema. La huelga se basa en un equilibrio implícito por el que el trabajador tiene derecho a no ir a trabajar en busca de mejores condiciones salariales, pero a un precio. El precio de que se le descuente ese día del salario. Es el sencillo mecanismo que vacuna a las huelgas contra la frivolidad.

Los estudiantes que van a la huelga no pagan ese precio, porque no tienen ningún sueldo del que descontar nada, porque no son trabajadores, porque seguirán disfrutando, en su caso, de las becas, y porque la mayoría de los profesores no darán por explicados los temarios. Convocar una huelga de estudiantes es imposible en el campo de los conceptos, porque no es una huelga, y es facilísimo en la práctica, porque apuntarse es un chollo.

La cosa se agrava si se permite a esos estudiantes usar la intimidación y la violencia para negar el derecho al trabajo de los trabajadores de verdad. Si se permite, como ha sido el caso, se suman peras con manzanas.

Pero el caso de los estudiantes que no estudian tendría que estudiarse. Lo más interesante sería ver qué otros sectores (funcionarios, profesores, tal vez; desde luego, políticos) están estudiantilizados, esto es, viven estos conflictos con la firme creencia de que la huelga no afecta casi nada a sus puestos de trabajo ni a sus salarios y que encima pueden -inconscientes de su gravedad- imponerla a los demás.