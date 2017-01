Teresa rima con lideresa y también con alcaldesa. Esto lo menciono como curiosidad, por si algún pregonero se quiere apuntar al ripio. Pero es lo cierto que Teresa la lideresa (de Podemos), sin ser la alcaldesa (de Cádiz), tiene mucho que ver en el Ayuntamiento. Y, por supuesto, no es porque ejerza su papel de primera dama, en plan Michelle Obama, a modo de florero con inquietudes progresistas y feministas (de lo más completa, pues), sino por todo lo contrario. Porque a veces tenemos la impresión de que el consorte es el otro, ya que quien manda en Podemos de Andalucía es ella. Y eso influye mucho, guste o no, en las relaciones del Ayuntamiento de Cádiz con la Junta.

La lideresa de Podemos en Cádiz es Teresa Rodríguez-Rubio (Teresa Rodríguez para la política), no él; y esto no se debe sólo al cargo. Viene de antiguo. Viene de cuando ella encabezó la lista de Izquierda Anticapitalista (que era una escisión de Izquierda Unida) en las elecciones municipales de 2011. Ganó Teófila Martínez con mayoría absoluta. Los anticapitalistas no consiguieron ningún concejal, pero obtuvieron un resultado mejor de lo esperado en un grupo marginal.

Con el tiempo, Teresa Rodríguez recorrió su carrera en Podemos. En las vísperas de las municipales de 2015, algunos creíamos que ella encabezaría la lista. Y que las elecciones municipales serían un duelo entre Teófila y Teresa, en plan mujer contra mujer. Pero la señora Rodríguez ya era eurodiputada y tenía otras miras, quizá demasiado ambiciosas, pues aspiraba a ser presidenta de la Junta de Andalucía. Así que resultó, casualmente, que el candidato en Cádiz fue José María González, su pareja.

Si a Teófila Martínez se le hubiera ocurrido poner de candidato a su marido, Santiago Cobo (que no se hubiera dejado, eso ya lo sé), en Cádiz se hubiera liado parda. Pero que esta señora sea la lideresa andaluza de Podemos y su marido sea el alcalde de Cádiz importa poco, ya que es una sagrada familia. Sin embargo, a la ciudad la está fastidiando mucho, porque Susana Díaz no puede ver a Teresa Rodríguez ni en pinturas al óleo. Y conoce el trasfondo del asunto.

De modo que Podemos está dejando de ser la muleta del PSOE en otras ciudades andaluzas, como Sevilla, donde el alcalde socialista, Juan Espadas, se trabaja la abstención del PP para los presupuestos. Y, a pesar de la visita, es improbable que el PSOE haga de bastón de Podemos en Cádiz, antes de ver si Susana gana el Congreso Federal.

Teresa la lideresa no aspiró a ser alcaldesa, pero es una parte del problema.