Teófila se presenta. Mentira podrida que lo que ella diga, porque no es la dueña del PP. Si la dejan presentarse de nuevo (los dueños) es porque creen que si no se presenta bajarían los votos, pero también que quiere volver, quiere ganar y luego se irá cuando se convenga. Lleva rabia dentro y ganas de ganar. Piensa que se lo merece y Cádiz se la debe. Ni Cossi ni Bruno son tan conocidos, digo que la gente no sabe que hablamos de dos magníficos candidatos, personas preparadas y con futuro. No está el horno para bollos ni para experimentos sin gaseosa. Ahora bien, si se presenta, que creo que al final se va a presentar, ¿tendrá que llevar la lista pactada? Napoleón, tras Waterloo, murió en Santa Elena, pueden decirle, no hagamos de Cádiz un Waterloo, por favor. ¿En el pacto entrará Pepe Blas? Por el año de nacimiento no, es de 1947. Teo es del 48, cumplió el mes pasado. Son veteranos y empezaron casi al mismo tiempo pero aquí la edad no cuenta. El Partido Popular de Cádiz tiene una papeleta grande por resolver. No sólo la cabeza de la lista sino los diez primeros puestos. Deseando ver esos nombres. O mejor los trece primeros. Porque la mayoría -velis nolis- puede estar con los Cs. Sí, sí, las encuestas, pero visto lo visto, razones de índole superior llevarán a la urna de la izquierda los votos socialistas, si continúan en caída libre, o sea, si la última encuesta no se va a mantener dentro de año y medio. Para cuatro años de infelicidad y crispación, suponemos, entrar en un gobierno presidido por Podemos y los anticapis, y los de Izquierda Unida. Todos anticapis, o sea. ¿La nueva socialdemocracia? El pueblo tiene la papeleta y espera sentado la pedagogía en sus dosis exactas. Lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho. Etcétera. Y una campaña electoral municipal a caraperro. Uff, el que la viva la cuente. Se juegan mucho, muchos. No sólo José María González, el otro González también. Y el estirón que le van a pedir a Pérez Dorao. Por el pensamiento tradicional del que no sube, baja. Y no se entendería que bajaran cuando en otros sitios se va a subir. O al menos eso han dicho las encuestas. Es que lo del sorpasso de Cs sería de noticias nacional, en primera, pero ¿quién se lo cree? Alcalde por los votos del PP. ¿Al revés? Pues no se sabe si Pérez Dorao actuará de Fran González con Teo, cosas más raras se han visto. ¿Teo se presenta? Pues qué quieres que te diga…