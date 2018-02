Sólo pedimos respeto

Poner de acuerdo en algo a católicos y protestantes nunca ha sido fácil. Que los cristianos en su conjunto lo estén con los judíos parece históricamente casi imposible. Pero algo que simplemente reza lo utópico en cualquier tiempo y circunstancia es que unos y otros hagan causa común con los musulmanes. Que esto sea justamente lo que acaba de ocurrir, y además en España, es cuando menos llamativo, aunque el motivo que ha suscitado tanta unanimidad no sea precisamente algo de lo que podamos sentirnos satisfechos.

Y es que la Conferencia Episcopal, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Comisión Islámica y la Federación de Comunidades Judías de España han creído oportuno emitir un comunicado conjunto ante las continuas ofensas a los sentimientos religiosos. El comunicado, que en cualquier país del mundo hubiera suscitado el interés de periodistas y opinadores, ha merecido sin embargo -y no deja de ser ésta una ofensa más- el silencio casi total de los medios, como viene siendo habitual en casi todo lo que se refiere a noticias religiosas que no sean mera carnaza para la campaña permanente de odio y desprecio laicista.

Ciudadanía y gobernantes han de preguntarse si no es motivo de seria inquietud ver a cristianos, judíos y mahometanos proclamar públicamente su "preocupación y tristeza por las constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de las distintas religiones", manifestar su asombro y perplejidad por la indiferencia general hacia la discriminación y los delitos de odio por motivos religiosos, la profanación de templos e imágenes o la incomprensible tolerancia social con que se admiten las ofensas contra los sentimientos religiosos. Los firmantes piden que se compare ese trato con el que reciben otros grupos de cualquier otro carácter, desde el ideológico al sexual, a los que nadie podría ofender impunemente, mientras "se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas", tal como, sin ir más lejos, se ha puesto nuevamente de manifiesto por todas partes en los recientes carnavales.

"Solo pedimos respeto mutuo, para creyentes y no creyentes", cierran su comunicado las cuatro entidades representativas de muchos millones de ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y cumplimos las leyes. No debiéramos resignarnos a no obtenerlo.