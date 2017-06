Sincorbatismo

La etiqueta municipal es un misterio al nivel del tercer secreto de Fátima o la declaración de la renta de CR7. Nunca se sabe qué esperar: a veces camiseta, a veces chaqueta sin corbata, a veces traje de Eutimio, a veces camisa mao. Todo depende del humor con el que se levante el alcalde, no del acto al que vaya a acudir. Como las banderas de la Plaza de Sevilla: quitando el Día del Orgullo y el de Andalucía, las banderas se ponen por el riguroso procedimiento del pinto pinto gorgorito. No está claro si hay criterio y quién lo aplica, más parece que lo deciden al azar la cuadrilla de izadores. El caso es que el martes vino el Jefe del Estado al aniversario de este periódico y el alcalde pensó que era bueno como contrapunto republicano no usar corbata. Entre los 700 invitados había solo algunos que dejaron de lado la famosa prenda masculina que pusieron de moda hace siglos los habitantes de Croacia. Es el caso de Manolo Muñoz Fossati, que optó por la pajarita. Téllez y David Palomar no llevaban corbata pero se les puede excusar porque son artistas cada uno en lo suyo. Tampoco la llevaba Ignacio González Dorao, quizás porque se ve a sí mismo como un artista original y extravagante, la nota de color en el clan, aunque iban de rigurosa etiqueta su tío y su primo, presentes en el acto. Camelot es lo que tiene: un Kennedy va de una forma y otro de otra. Puede también que el descorbatado Bobby se haya soltado la melena después del conflicto interno en Ciudadanos o para pasar a la posteridad por algún motivo. El Libi llevaba una corbata morada no se sabe si por su devoción al Nazareno, a Podemos, a la república o la Fiorentina. El resto de asistentes cumplieron las normas incluidos José Vicente Barcia y Rubalcaba Porquicho. Eso que llaman los americanos dress code. La nota de color la puso Ignacio Casas, con un traje de La Familia Pepperoni, como le dijo alguien en el ágape. Las señoras podían vestir con traje de cóctel y los brazos al aire con lo que se libraron de los rigores de la temperatura que tuvieron que padecer el resto de invitados. Fuera del círculo de agraciados poseedores del tarjetón que acreditaba como invitados al acto se quedaron muchos que hubieran dado un brazo por estar en el recinto de la antigua estación al objeto de formar parte del club de integrantes de lo que antes se llamaba "todo Cádiz". Alguno forzó la máquina para ir con la parienta por si caía fotito con Felipe VI: había gente con espacio reservado en el Facebook desde hacía semanas.