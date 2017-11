Junto al gran cambio que anuncian en los modos de trabajo, el de la automatización, hay otro para el que también deberíamos estar preparándonos y ante el que también parecemos silbar para otro lado, sólo que aún más fuerte. La robotización laboral lleva pareja, no sólo un recorte en muchos de los empleos que ahora conocemos, sino en las horas que trabajamos. Ya hay muchas voces dedicadas a estudiar el mercado de trabajo que subrayan el sinsentido y la hemorragia económica, psicológica y también medioambiental -como apunta Owen Jones- del presentismo, cuando la tecnología podría de sobra evitarlo; la necesidad de aumentar salarios base o contemplar una renta mínima para paliar el desempleo que no hará sino aumentar; o el abandonar el estigma de la culpabilidad en los que no tienen trabajo. Y que no nos convenzan: el problema no viene de currar menos horas; el problema viene cuando te pagan aún menos.