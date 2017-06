Han vuelto, como unos hijos pródigos. San Servando y San Germán regresan a la procesión del Corpus. Los Santos Patronos gaditanos irán en unas andas (cedidas por el Nazareno) delante de la Virgen del Rosario, Patrona de Cádiz, precisamente en este año de conmemoraciones, cuando se cumplen los 150 años de su nombramiento como Alcaldesa Perpetua. Un motivo que hacía aconsejable que también saliera en la procesión el alcalde efímero. Es asunto que se presta a otras consideraciones. Aunque no pierdo la esperanza de verlo el próximo año en el Corpus vestido con chaqué. Hay que seguir avanzando por el buen camino.

Estábamos con Servando y Germán, que vuelven a la procesión. El Cabildo decidió que no salieran las excepcionales imágenes de los Patronos que se encuentran en la Catedral, obra de La Roldana, sino que participen los de la Catedral Vieja (o parroquia del Sagrario de la Santa Cruz), obra también interesante de Alonso Martínez. Su presencia le dará más solemnidad a esta procesión eucarística. En otros tiempos, cuando el Corpus de Cádiz rivalizaba con los más solemnes de España, no sólo salían la Patrona y los Patronos, sino el Niño Jesús, San Roque, San Francisco Javier y algunos más, según los años y según las ganas de sacar pasos. Era un Corpus Magno todos los años.

Un canónigo aún en activo (cuyo nombre preservo de las maledicencias) me dijo que San Servando y San Germán, muy a su pesar, no volverían a la procesión del Corpus mientras algunos de sus compañeros del Cabildo Catedral no fueran relevados por otros. Es decir que lo situaba como un problema generacional. No obstante, ha sido más rápido de lo previsto. O será que el Espíritu Santo ha revoloteado.

Servando juega en el Cádiz y Germán en el Tenerife. En esta noche de Corpus, uno estará más contento que el otro. Con este ejemplo laico se aprecia que en Cádiz y en San Fernando era costumbre poner el nombre de los patronos a muchos niños. Para unos gemelos o mellizos, son unos nombres de lo más gaditanos. Por eso, era una pena que se estuviera perdiendo la devoción.

Este año se ha percibido un poco más de interés. Han mejorado los altares, con San Agustín y Nueva como lugares preferentes. Han coloreado unos toldos... El modelo debe ser un Corpus Magno todos los años. Es lo que siempre fue esta Fiesta Grande de Cádiz. En lo religioso y en lo civil. Pase lo que pase, es un Corpus excepcional porque Cádiz tiene esa gran Custodia. Una maravilla de la platería para cobijar al Santísimo.