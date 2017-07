Sanfermines gaditanos

Como hay gente para todo, algunos gaditanos han regresado de las fiestas de San Fermín. Uno de ellos me dijo: "Es impresionante, esto sería inimaginable en Cádiz". Yo le contesté que en Cádiz no hay nada inimaginable, y a las pruebas me remito. Lo que tenéis buena memoria histórica recordaréis lo que sucedió a finales de noviembre de 2009. ¿Qué pasó? En Cádiz se rodaron escenas de la película Knight and Day, cuyos protagonistas eran Tom Cruise y Cameron Díaz. ¡Ay qué tiempos! Venían artistas como esos, o como los de la película de James Bond. En cambio, ahora fíjense en los artistas que han venido en julio: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Irene Montero y otras revelaciones de la Gala de los Goya.

Pues en aquella película, con Tom y Cameron, no se les ocurrió nada mejor que recrear un San Fermín a la gaditana en Ancha y otras calles céntricas. Balance: antes de empezar, se escaparon siete toros y hubo dos heridos leves. En tan solemne ocasión, Teófila Martínez le regaló a Cameron Díaz una pulsera del Bicentenario. No hay constancia de que la actriz regresara en 2012.

Hoy, en esta ciudad amiga de los animales, unos sanfermines de mentirijillas serían más difíciles de organizar. Si por la calle Ancha no pueden pasar los mulos rocieros, menos aún se permitirían unos toros a su aire. Aunque a lo mejor hacían una excepción, pidiéndolo en homenaje a Ernest Hemingway, que participó como corresponsal en la Guerra Civil con los republicanos, y le dio universal popularidad a los sanfermines. En realidad, la fiesta taurina tenía muchos partidarios entre los intelectuales republicanos. José Bergamín fue el poeta de cámara de Rafael de Paula. Al mismo Pablo Picasso se le fue la mano pintando tauromaquias. Pero a cierta izquierda populista de ahora ya no le gustan los toros, que confunden con un invento casposo del franquismo. Tampoco tienen intelectuales como los de antes, y se les nota.

El San Fermín gaditano de aquella película es irrepetible. ¿Se imaginan a Kichi, con su pañuelo rojo (o morado), cantando en la calle Ancha el "Pobre de mí, pobre de mí, que se han acabao las fiestas de San Fermín"?. Junto a Tom Cruise y Cameron Díaz. A la gente que no le vota le gustaría que cante el Pobre de mí en 2019, porque ya se le acabó la fiesta. Pero eso ya se verá si lo canta. O entona el Resistiré, del Dúo Dinámico.

La gente dice que ahora pasan cosas muy graciosas. ¿Ya no se acuerdan de lo de antes? Como aquellos sanfermines, que tanto en Cádiz dieron que hablar.