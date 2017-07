Vamos a ser positivos: la ruina municipal del Ayuntamiento de Cádiz no es tan grave si se compara con el de Jerez. Tengamos en cuenta que aquí el problema principal es que faltan 9,8 millones de euros para cuadrar el presupuesto, y que David Navarro, el concejal responsable de la economía municipal, no ha conseguido vender todavía el hotel del Estadio, a pesar de que le está poniendo mucho interés, y mucho empeño, y mucho corazón. Pero también es verdad que aquí hay gente con muy mala leche, y venga a decir que el hotel está sobrevalorado, y que el sitio es malo, y venga a fastidiar para que no lo compren ni por equivocación.

En el Ayuntamiento hay tres formas de ver la economía. La de Podemos es que el PP les ha dejado una deuda de 275 millones de euros, y que ellos han pagado a los proveedores como prioridad, y que esa lápida pesa más que el paso del Perdón. Los del PP dicen que la deuda es lo que está pendiente de pago, y que eso no significa que no se pueda pagar poco a poco, pues sería como una hipoteca, que no se paga del tirón, para que lo entendáis; y que lo pasa es que los de Podemos no tienen ni idea, ni se saben manejar en los ambientes financieros, y son flojos, y se cargarán los servicios. El PSOE dice que los del PP despilfarraban, los de Podemos son poco creativos y a ellos que los registren. Los de Ciudadanos todavía no los han mandado a hacer puñetas, pero podría ser.

Así es imposible levantar esta ciudad. Y mucho menos presentar unas cuentas creíbles. ¿Vamos a vender ese hotel, o no? Lo primero sería poner un anuncio en el Diario (Vendo Gran Hotel a buen precio), a ver si alguien se lo queda. O hablar con Florentino Pérez, que ha traspasado a un tal Morata por 80 millones, lo que equivale a casi nueve hoteles del Estadio. A Navarro se le ha ocurrido que la Zona Franca podría comprar el hotel, igual que le adquirían a Teófila lo que hiciera falta, y a la Junta también, no lo olvidemos, que en la componenda del hospital de Puntales los de ZF se enrollaron.

A David y compañía les sugiero otra idea: ¿por qué no le ofrecen el hotel a la Diputación? Para Irene García, 9,8 millones no es nada. Así como financian desplazamientos de hinchas, podrían abrir un hotel en el Estadio. No sería el primero, para eso se creó Tugasa. Y, además, que la Diputación consiguió un beneficio de 23 millones de euros el año pasado, de los cuales han anunciado que dedicarán 16 millones al plan Invierte en la provincia. Pues eso: que inviertan también en el gran hotel del Estadio.

Aquí son tremendistas. Algún día, antes o después, cuadrarán las cuentas municipales. Aunque nadie sabe cómo, ni por qué.