Réquiem para Lolita

Lolita fue la décima de mis nietos y cuando cumplía dos meses de su nacimiento, incluso a la misma hora, tuvo el descanso eterno. Si no se hubiera adelantado debería haber nacido, justamente, cuando murió. Sus padres eran conscientes desde hace algunos meses, de los problemas de su viabilidad y hoy día se les advierte a ellos que, si lo desean, médica y jurídicamente, pueden optar por el aborto. Ellos, sin dudarlo, decidieron darle una oportunidad de vivir, aún conscientes del riesgo y de la sobrecarga de esfuerzos de toda índole, que les exigiría esta oportunidad. No era su primer hijo, sino el cuarto. El pronóstico médico se cumplió con desgraciada exactitud. Nació prematura y en sus dos meses de vida, gracias a los adelantos de la medicina y a la dedicación de los profesionales sanitarios del hospital, médicos y enfermeras, fue superando complicaciones, que hicieron concebir esperanzas de que viviera, con discapacidad, pero que sobreviviría. En esos días tuvo algún momento feliz demostrado con la incipiente sonrisa que dedicó a su madre, cuando esta pudo cogerla en brazos. Llegó el momento, en que se advirtió a los padres que la medicina había agotado sus recursos para mantenerla viva y que con el previo consentimiento de ambos esposos, no prolongarían la agonía de todos.

Refería antes que Lolita tiene tres hermanos, todavía niños. El día en que murió, su colegio de Santa María la Blanca, de la fundación del mismo título, en Montecarmelo (en la que el cura Lezama tiene un papel destacado) tenía prevista una representación navideña, en la que Pilar, la niña, actuaba. Fuimos sus abuelos los encargados de llevarlos y allí, previamente advertido por los padres, el director del centro, amablemente, nos condujo al salón de actos, atestado de padres y madres, para colocarnos en la primera fila, en asientos que nos habían reservado. Este colegio cuenta con más de 2.000 alumnos, porque en Montecarmelo viven muchos jóvenes matrimonios. Fue duro, para mí, pero clarificador, el contraste entre tanta vida infantil pujante, reunida en el escenario y el recuerdo de la niñita, que acababa de fallecer.

La misa de gloria, de corpore insepulto tuvo el contrapunto de la alegría de los villancicos cantados por los hermanos de Lolita, que cambiaron las lágrimas del día antes, cuando su padre les comunicó la muerte de su hermana, por sus claras voces infantiles, en el mejor homenaje que podían tributarle. Fue, sin duda, el otro momento feliz de Lolita, porque todos, con la imaginación, pudimos ver como sonreía allá en el cielo. Ahora, tiene asegurada la felicidad - y la sonrisa- por los siglos de los siglos.