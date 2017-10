Mientras estos días está en peligro el futuro de España tal y como la conocemos, es preocupante que haya un porcentaje de españoles (un 20% quizás) a los que les es indiferente lo que ocurre en Cataluña o incluso apoyan la independencia de este territorio. De un lado hay descerebrados nivel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero (este último, no lo olvidemos, diputado de Unidos Podemos) que defienden la secesión con entusiasmo. De otro los hay equidistantes: los gobiernos de España y de Cataluña son igual de culpables, sin tener en cuenta quién comete el delito. Los hay indiferentes, como si la cosa no fuera con ellos, sin darse cuenta del quebranto económico y social para el futuro de los españoles y de los catalanes. Los hay que por odio al PP todo lo malo que le suceda al Gobierno de España les causa regocijo, estilo muera yo y los filisteos. En momentos de especial trascendencia para la convivencia y el futuro de la sociedad, donde las reglas de juego y el funcionamiento del sistema democrático se han puesto en juego, no se puede uno encoger de hombros, mirar para otro lado, poner en el mismo nivel a los sediciosos delincuentes con el Gobierno de España, por mucho que se pueda rechazar al PP y a Mariano Rajoy. Esa frivolidad y ese odio nublan el discernimiento e impide ver el impacto que tiene. Nos roban el derecho a decidir sobre nuestro propio futuro, seríamos más pobres y pequeños, más miserables y afectaría más a los que más necesitan del Estado. Siempre cabe esperar que las instituciones tengan el vigor y la capacidad para restituir la ley y que quien haya cometido algún delito, pague las consecuencias. Veo fantástico que los responsables de la Gurtel sean condenados, que Teófila Marínez dé explicaciones sobre los papeles de Bárcenas. Igual que están en prisión los Jordis, también están dos expresidentes de comunidades autónomas del PP y allí debería ir Urdangarín y quienes delinquieron con él cuando acaben los recursos correspondientes. El que quiera acabar con el Gobierno del PP, que trabaje para forjar una alternativa pero no se puede uno felicitar porque le vaya mal al Gobierno ya que eso es pegarse un tiro en el pie.

Mientras el futuro de los españoles está en juego, en Cádiz nos divertimos con pamplinas de la plaza Mina del tipo de dedicar horas de un pleno a discutir si llamar cacique al alcalde es digno de reprobación. Quienes ofrecen una imagen de Cádiz en emergencia social aplauden la secesión de Cataluña a la vez que dedican tiempo y esfuerzo a debatir tonterías.