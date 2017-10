Paren ahí, que nos queremos bajar. Es muy triste lo que está ocurriendo. Mientras que Puigdemont desfloraba la margarita de la independencia y el artículo 155, no todos aprovechan el tiempo. En otras ciudades que no son Cádiz hay alcaldes que buscan inversiones, anuncian proyectos, negocian mejoras con empresas y bancos, consiguen fondos europeos, atraen inversiones privadas, localizan sedes, reciben a embajadores de países civilizados y actividades semejantes. ¿Qué pasa aquí? Ahí tenemos al alcalde y a los concejales, como malos estudiantes de Municipales, en busca de un reprobado general. Parecen muy satisfechos y divertidos. A ver quién reprueba el último.

Empezaron con David Navarro, el hombre orquesta de Podemos. Como el nivel de los concejales del equipo de Gobierno está cortito (siendo generosos), a David le tocó hacer de todo. Incluso un presupuesto sin tener posibilidades de aprobarlo. Incluso vender un hotel en el estadio sin tener posibilidades de venderlo. Así se lo pusieron ideal para un reprobado. Y fue el primer reprobado de la clase política podemita.

¿Sirvió para algo? ¿Lo han echado del colegio municipal? ¿Lo han enviado a una academia para que lo prepare en condiciones? Pues no. Se fue de viaje a Cabo Verde, no se sabe para qué tan lejos. Como si acudiera a un campamento de otoño. Y a la vuelta ha seguido en el curso, con lo que se ve que este colegio es un desastre, pues se puede pasar a un pleno con varios cates.

Entonces el profesor, como tampoco es un viejo profesor al modo de Tierno Galván, ha amenazado con castigar a los que se portan mal. Se suele decir que los niños de hoy no respetan a los profesores. Y eso es lo que dice el profesor, que a él no lo respetan ni los niños de hoy ni la alcaldesa de ayer, a la que tampoco respetaban ellos cuando la señorita Teo daba las clases en el Ayuntamiento. En ese salón, durante los recreos hay una gran falta de respeto. Para colmo, se pasan el tiempo de las clases enviando mensajitos por el teléfono móvil, no se sabe a quien, sin enterarse del temario. Así les va.

A este paso, ninguno conseguirá la nota de corte para seguir una buena carrera. Está diciendo la gente que esto no pasaba antes, cuando los concejales entraban más preparados y hacían sus deberes. Sin embargo, ahora se pasan las chuletas unos a otros, y se portan mal, y se insultan, y se creen que lo van a arreglar con un reprobado general. La culpa es de la Logse y de la mala educación pública, dirán los fachas. ¿Y a Puigdemont quién lo reprueba, eh? Vaya notas.