Dudo mucho que el PP vaya a poner como candidato a la Alcaldía de Cádiz a José Manuel Cossi. Sería demasiado rompedor para un partido que no solo es conservador en su ideario político sino en su forma de actuar. Teófila tuvo que haber dejado la Alcaldía en 2013, así se hubiera ahorrado todos los malos tragos posteriores. Los dirigentes políticos siempre tienen a su alrededor a una caterva de pelotas que le dicen al oído que no se vaya, que no es el momento oportuno, que queda no sé qué reto por delante, que está en su mejor momento de forma, que no le va a dar la razón a los detractores externos y a los enemigos internos. Siempre hay algún motivo para que los pelotas que rodean a los líderes puedan seguir viviendo del erario público sin hacer nada útil. Ahora les llaman asesores, antes te los encontrabas en cada sarao, ahora también pululan por los despachos oficiales para justificar sus magros sueldos sufragados con dinero público. Ninguno asume el papel del que le decía al oído a César "recuerda que eres mortal". Existe una especie de principio de Arquímedes de la política por el cual todo dirigente sumergido en un cargo público sufre un impulso hacia arriba igual al volumen de asesores que incluye en nómina. Se veía el otro día en la presentación de La 11Mil: llegó Chiqui Jiménez Barrios rodeado de delegados y asesores. Llegó Antonio Sanz, rodeado de subdelegados, subasesores corifeos y turiferarios. No hacen nada, aunque siempre van con el móvil pegado a la oreja como el que habla algo importante.

Así que en este plan veo difícil que alguien renuncie a las mieles del poder o a la posibilidad de tenerlo. Teófila hubiera pasado a la posteridad por el soterramiento y el puente, tendría su avenida en la ciudad y sería aclamada por las calles si se hubiera ido en enero de 2013, pero no ha sido el caso. La primera vez que vi a José Manuel Cossi lo trajo Javi el Peruano a jugar al extinto Pabellón Portillo, hará de esto cerca de 25 años. Me parece un tipo culto, ingenioso y competente. Pero como no está en la refriega conspirativa y es un gaditano de pura cepa, dudo que se produzca tal nombramiento. Lo mismo podría contar de Bruno García, al que conozco de hace menos tiempo. Incluso se podría decir que si Cossi alcanzase el poder se podría producir una cierta justicia poética con la memoria histórica porque otro Cossi, por nombre Francisco, fue sacado del edificio de la Diputación para ser fusilado días después del golpe de estado del 18 de julio.