Recogida de firmas

Cádiz es diferente. Más allá de Río Arillo y Río San Pedro, Cádiz a veces sirve de cachondeo, por sus cosas peculiares. Por ejemplo, la polémica de las ninfas. Con todos los problemas que hay en la ciudad (ante los que la buena gente se ha callado de forma vergonzosa), es pintoresco que monten una plataforma progresista para recoger firmas pidiendo la supresión de las ninfas. Y que el equipo de gobierno de Unidos y Podemos se muestre "receptivo" a debatirlo en Pleno, cuando entre los firmantes hay incluso familia de la concejala de Fiestas, María Romay. Como en Cádiz se conoce todo el mundo, se puede añadir que el 80% (o más) de los y las firmantes son militantes, simpatizantes o votantes de Izquierda Unida o Podemos.

Por supuesto, que están en su derecho. Es legítimo que pidan lo que quieran. Por pedir que no quede. Tampoco pasa nada porque en Cádiz se mantengan las ninfas piconeras, igual que en Valencia hay falleras, aunque ya no esté Rita Barberá en la Alcaldía. En contra de lo que se ha afirmado, la elección de ninfas no es un concurso de belleza. Aparte de que un concurso de belleza, el de Míster España, lo ganó mi apreciado Enrique Miranda, un gran profesional que retransmite el Carnaval en Onda Cádiz. Sucede que Enrique, además de guapo, es listo. Porque hay hombres que además de guapos son listos. Y hay mujeres que además de guapas son listas. También hay ninfas que tienen carreras universitarias y son profesionales de cierto nivel. Y no crean que todos los firmantes del manifiesto son catedráticos de la UCA. Se pueden contar con los dedos y sobran.

Pero el problema no es ese. Si eliminan las ninfas, Cádiz seguirá igual que hasta ahora; y si las mantienen también seguiremos igual. Por consiguiente, esas energías se podrían dedicar a otras cuestiones. Es decir, que podrían haber recogido las firmas para protestar por el alumbrado de Navidad tan pueblerino que sufrimos este año en Cádiz. Al comercio lo maltratan. Es bochornoso que tengamos el peor alumbrado navideño de las ocho capitales andaluzas; y que sea más triste que el de muchos pueblos de menos de 50.000 habitantes. A este paso perderemos más población.

Pues sí, podrían recoger firmas contra el alumbrado navideño cutre; o contra la suciedad de las calles gaditanas. Sin entrar en las andanzas del concejal responsable, Manuel González Bouza, no se puede consentir la mierda que vemos en las calles de Cádiz para estas fiestas navideñas. Si hay que firmar contra eso, que me parece más importante, yo me apunto aquí mismo.