E STÁ Cádiz emocionado con lo de las ratas. Ya no eres nadie si no enseñas una foto con una rata cerca de tu casa. Hay competiciones incluso en los bares por ver quien la tiene más grande y todo el mundo enseña orgulloso la que han cogido en su bloque. Mi primo Joaquí cogió una por Bahía Blanca... hasta ahi han llegado y le gustó tanto que se hizo una foto con ella, como si fuera una corvina gigante De hecho se la llevó a su mujer para que se la metiera en adobo.

Varias inmobiliarias incluso han incluido en sus promociones que el piso que construyen tendrá al menos dos buenas ratas de Cádiz.

A mi todo esto de las ratas me parece de una irresponsabilidad de grandes dimensiones. Es muy graciosos atacar al equipo de gobierno con este tema y difundir la idea de que Cádiz está no sucio, sino que es un auténtico estercolero.

La gracia de esto se nos acabará cuando los medios de comunicación empiecen a difundir a nivel nacional esta gracia de las ratas de Cádiz y se cree la idea de que la ciudad tiene más mierda, como decía la copla de los cuartetos de El Peña, que Tarzán en los tobillos.

Cádiz vive actualmente bastante del turismo. El sector se ha convertido en una de las fuentes de ingresos de la ciudad. Ha costado muchos esfuerzos atraer la gente a la ciudad y se ha gastado mucho dinero en difundir la idea de que somos un sitio agradable y bonito... la famosa ciudad que sonrie.

Creo que es una temeridad lanzar la idea de que en la ciudad hay ratas. El tema de la limpieza es una variable que los turistas tienen en cuenta y a nadie le agradaría ir a una ciudad de la que dicen que está llena de roedores.

No me creo que la ciudad esté hecha una mierda, como tampoco nunca me crei que Cádiz brillara como la plata cuando gobernaba el PP, sobre todo cuando ni ha variado la empresa que lleva la limpieza ni el contrato que existe con esta.

No comprendo la frivolidad que tiene muchas veces esta ciudad, la falta de perspectivas. Luego nos quejaremos de que los turistas no vienen y que se ha difundido la imagen de que a Cádiz no se puede venir porque esto esta lleno de malditos roedores. Entonces vendrán los pasodobles de Carnaval a quejarse del ataque mundial a la trimilenaria, el victimismo y nos quejaremos amargamente de que no vienen turistas a la ciudad... entre otras cosas porque nosotros nos habremos inventado una historia para echarlos... muy gracioso todo.