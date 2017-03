Mira que han puesto piedras al Teatro Romano en la larga calzada que durante años ha separado Cádiz de Gades. Mira que ha presenciado obras dramáticas, desde un graderío destrozado y una escena sin excavar, sobre el que se amontonaron un buen puñado de tierra y promesas sin cumplir. Ahora, la luz se ve al final de la galería, con una cuantiosa partida procedente de la ITI -5 millones-, y un laureado y mediático anuncio al que no faltaron ni autoridades, ni medios. Ni espectáculo ni espectadores. No olvido el cierre de seis años a cal y canto vivido en su historia más reciente, ni aquella millonaria y dudosa obra también presentada entre vítores. Seré ilusa, pero entiendo que por fin Gades reinará en esta batalla de fieras y gladiadores, sin que la maquinaria propagandística del Imperio vuelva a entrar por sus puertas. Se lo deben a Cádiz. Todo no va a ser puro Teatro.