La Punta de San Felipe es otro de los grandes desperdicios de Cádiz. Se trata de un lugar en teoría idílico, excepto que sople con fuerza el viento de levante. A veces queda mejor en las fotos que en la realidad. Pero, aun con sus peculiaridades, a la Punta le pasa como a casi todo lo marítimo y aprovechable de la ciudad (el castillo de San Sebastián, por ejemplo), y parece gafada. Casi todos los proyectos de la Punta han fracasado. Cuando trasladaron allí la Velada de los Ángeles fue el paso previo a la desaparición. Al botellódromo de la movida se lo cargaron con varias noticias de cruz de navajas al amanecer, como en la canción de Mecano. Así que ha parecido portentoso el anuncio realizado por José Luis Blanco: un hotel de cuatro estrellas, que será el más grande de Cádiz, en Puerto América.

Ahí está el tío. Si lo consigue será un éxito. Si lo consigue el PSOE debería presentarlo como candidato a la Alcaldía, aunque no sea gaditano como tú, pues tampoco Teófila lo era y ya ves que le funcionó. José Luis Blanco ha procedido como se debería en estos casos. No dijo "vamos a construir un hotel, y ya está". Por el contrario, se ha sabido que será un hotel de 200 habitaciones, con una inversión de 30 millones de euros, y que no lloverán del cielo de Cai, sino que los aportará un grupo empresarial formado por Paco Toro y Nicolás Arganza.

Nombres y apellidos, detalles concretos, cantidades... Es lo contrario de lo que hizo el concejal de Hacienda, David Navarro, con el proyecto del hotel del estadio Carranza. Que no se sabía quiénes eran los presuntos inversores, que quería incluir el dinero en el presupuesto municipal sin tenerlo, y detalles así. Todo a la gaditana profunda, de ya te veré pichita mía. Pero así no salen las cuentas. Todavía tenemos el hotel pendiente, como la revolución.

En Cádiz hay muy poca fe con los hoteles. Hasta que no se vea al primer turista, con sus maletas, nadie puede decir que se ha inaugurado un hotel. Ahora unos yanquis quieren incluir a la ciudad como destino exótico. No saben bien lo exótico que es. Pero si verdaderamente funciona el Gran Hotel de Puerto América, con sus piscinas, y todo eso que dicen, el señor Blanco habrá puesto la primera piedra para la remodelación integral de la Punta de San Felipe.

Cuando se habla de integrar el puerto en la ciudad, hay que tener presente lo contrario. También se debe integrar a la ciudad en los espacios marítimos. Cádiz siempre ha vivido del mar. Es su tesoro. Y, cuando no ha sido así, sólo ha podido vivir del cuento.