Así como hemos descubierto que había un Cádiz Norte y un Cádiz Sur, para que Manolito Santander volviera al podio de las chirigotas, se deberían patentar las denominaciones Puente Nuevo y Puente Viejo. Fíjate, Martín Vila, que te lo estoy poniendo fácil, pues al predominar los nombres populistas, no sería necesario quitarle el puente a José León de Carranza, ni tampoco a la Constitución de 1812. Con decirles el Puente Nuevo y el Puente Viejo, todo el mundo sabe a lo que nos referimos. Pues ya se conoce que en Cádiz sólo hay dos puentes. El segundo, gracias a Dios y a Teófila Martínez, que se empeñó mucho y lo ha disfrutado poco.

En Cádiz la gente es así. Le devuelvo la cita a José Ramón del Río, que me había citado a su vez, a propósito de la plaza de la Cruz Verde y la dedicatoria a Antonio Martín. Para darle la razón: en Cádiz existe un nomenclátor oficial (incluso desde antes de los tiempos de la Guía Rosetti) y otro real, que es el que le da la gana a los gaditanos. Siguen existiendo, en el imaginario local, la plaza de toros, los Cuarteles de Varela, el Balneario, el Olivillo, el Hospital de Mora, la Cárcel, la Residencia, el Tiempo Libre y otras cosas así, que dejaron de funcionar. En los tiempos de Franco le cambiaron los nombres a las calles para nada. Hay que tener cuidado. Cada sitio es lo que es.

Al Puente Carranza, hasta ahora, todo el mundo lo llama Puente Carranza. Sin duda, ese alcalde se empeñó en un gran proyecto, que ya había intentado su padre. José León de Carranza no pudo inaugurarlo como alcalde, por su fallecimiento. Ese honor le correspondió a Jerónimo Almagro, que un año después ya estaba pidiendo un segundo puente. Sin embargo, no se construyó hasta los tiempos de Teófila Martínez. Si bien es cierto que cuando se inauguró el segundo puente o Puente Nuevo, en 2015, el alcalde ya era José María González. Quizá por eso, Kichi no ha pedido el tercer puente. Seguro que no lo inauguraría él. Es gafe para los alcaldes y alcaldesas.

Por el contrario, aprovecho la oportunidad para pedir que arreglen el Puente Viejo. Está de pena. Casi siempre que paso, veo obras, o algo así, pero cada semana tiene más baches. Puede que le hagan obras de bacheo, no se entiende nada. A este puente lo maltratan desde los tiempos de las pedradas. Ha vuelto a la fama por un aparatoso accidente, que milagrosamente no terminó peor. El Ayuntamiento ha pedido que Fomento lo revise, que falte le hace.

El Puente Viejo es importante para Cádiz Sur. Tampoco olviden que a Cádiz Sur toda la vida se le ha llamado Puertatierra, aunque su nombre oficial era Extramuros.