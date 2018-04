Provincia incompleta

Cádiz es la provincia de las infraestructuras incompletas, de las eternas autovías inacabadas y de los peajes sin alternativa segura y viable. Gobiernos y gobiernos pasan por Moncloa sin que ninguno cierre de verdad el círculo de esas carreteras no terminadas. Ahí están las autovías: una muere junto al aeropuerto de Jerez, sin continuidad hasta Sevilla; otra acaba a la falda de Vejer, sin llegar a conectar con el Campo de Gibraltar, y la tercera se convierte en vía de doble sentido en cuanto abandona Arcos para no alcanzar nunca Antequera. Y el complicado nudo de Tres Caminos, que no hay manera de desatarlo por muchos proyectos que se pongan sobre la mesa. El mantenimiento del peaje y el ocultismo sobre los verdaderos planes para el futuro son las guindas de un pastel cuyo dinero pareció llevárselo, con tanto aumento de presupuesto, ese segundo puente al que todavía están retocando.