Protesta armónica

Por lo general, las manifestaciones de protesta son ruidosas y sin ninguna armonía, algunas incluso violentas. Solo cuando un poeta frustrado compone un pareado para ser entonado por los concurrentes, los gritos y cánticos suenan mejor. Pero aquí, en Cádiz, casi se llega a la perfección armónica o bien sonante de la protesta y su ejemplo merece ser seguido en otros lugares y en otras protestas, cuando los estudiantes de música que han aprobado el curso del conservatorio elemental no pueden incorporarse al conservatorio profesional, por falta de plazas. Las plazas disponibles son 86 y 109 los estudiantes que aspiran a seguir los estudios. Son, por tanto 23, un elevado número para los que no encuentran solución. Y si no se ha previsto limitar los aprobados al número de plazas disponibles como, por cierto, se hace en la infinidad de oposiciones que se convocan (judicatura, notarias, abogacía del Estado, etc.) el convocante tiene la obligación de encontrar una solución. Se comprende la frustración del que se queda fuera de plaza, pero en la mayoría de los casos le queda la esperanza de conseguirla en la siguiente ocasión, con más experiencia y conocimiento. Porque las oposiciones no se suelen ganar a la primera. Distinto es el caso del que habiendo sido declarado apto por las autoridades, se le niega proseguir por la única razón de falta de espacio físico, porque otra no se me ocurre, ya que los estudiantes no son retribuidos, por lo que no hay déficit de presupuesto. El Delegado del Gobierno de la Junta, llama a esto "un problema de planificación muy complejo" cuya solución está, según la Delegada de Educación en aprovechar las vacantes, para dar cabida a más alumnos. Dos aclaraciones geniales.

A la vista de ello, estos jóvenes músicos, casi niños, han ofrecido un concierto en la Plaza de Mina, bajo el lema respetuoso de "venimos a dar la nota porque no nos escuchan". Yo les he escuchado y no diré que suenan como la orquesta filarmónica de Viena que usted habrá oído el día de Año Nuevo en 1 de TV, pero se defienden. Su actuación fue en la Plaza de Mina, donde se encuentra la Delegación de Educación, pero supongo que la elección del lugar se debe más a que en aquella plaza y en la casa que hoy vive Emilio Trigueros, nació nuestro paisano Manuel de Falla Matheu en 1876, el músico español más importante del siglo XX. ¿Será posible que por falta de plazas hayamos truncado la carrera de otro Falla gaditano? O aunque no llegue a la excelencia, ¿no es la música el menos desagradable de los ruidos?