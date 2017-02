LA tarde de las europeas del 2014, en la cabina electoral, me fijé en una papeleta de un partido llamado Podemos que llevaba como logo el careto de un nota. Me reí a mandíbula batiente. No reí el último: tres horas después estaba frente al televisor con la boca desencajada, pasmado ante los excelentes resultados electorales del nota. Saqué una conclusión: tenía que ver más la tele. Sus debates influían mucho más de lo que mi esnobismo literario-periodístico imaginaba.

Sin embargo, como Mr. Darcy en Orgullo y prejuicio, me está costando mucho desprenderme de las primeras impresiones. Mis reparos a Podemos no fueron principalmente ideológicos, porque tampoco me gusta la mayoría de las ideas de los demás partidos. Fueron, sobre todo, estratégicos. ¿Había o no había que tomarse en serio al partido morado? Ésa ha sido mi cuestión.

En aquellos momentos parecía un tsunami que iba a engullir el régimen del 78. El miedo genera, a posteriori, mucha amnesia y casi todos lo han olvidado; pero entonces no sólo hubo temblores, sino movimientos de capitales y hasta de personas a cuenta del espectro espantable de Podemos. Contra ese miedo, sostuve discusiones y escribí artículos, proponiendo una sonrisa despreocupada. Llegué a hacer apuestas.

No era cabezonería en defender el escepticismo de mi cabina. Conocí a votantes de Podemos y eran tan heterogéneos que muchos saldrían horrorizados a las primeras decisiones concretas. Lo votaban los pijo-progres, por eso tan guay de hacer la revolución a distancia y de apuntarse a cualquier fiesta, aunque fuese la del 15-M; y bastantes funcionarios, que olvidaban hasta qué extremo son unos privilegiados; y los perro-flautas de los chistes también, claro: y algunos extremistas violentos; y el tutti-friki; y los ni-ni; y las grandes masas del precariado. Todos muy respetables, pero -más allá de la pancarta, la tendencia y una santa indignación- con intereses demasiado distintos, contrapuestos con frecuencia.

Mis apelaciones contra el miedo fracasaron. Y el gran beneficiado era Partido Popular, que, a pesar de su impopularidad de entonces, recogió de rebote los votos que amagaban hacia la derecha (a VOX, que enmudeció) y hacia el centro (a Ciudadanos, que resistió mejor, pero que quedó muy por debajo de sus expectativas). Tan evidente fue el beneficio de Rajoy que los aficionados a las conspiraciones sostienen que Soraya Sáenz de Santamaría fue la Bruja Avería que sacó a Podemos, con un sortilegio, de su marmita humeante. No creo, pero sí que el PP tuvo mucha chamba.

En las municipales, el voto de Podemos se estancó un tanto y todo hacía presagiar que empezaban a tocar techo. Los temerosos, sin embargo, apenas tuvieron tiempo para suspirar de alivio, porque el PSOE les echó un cable y metió a los podemitas en la ronda de los pactos, dándoles municipios importantes. Era un regalo envenenado: desde los municipios -sostuve en varios artículos- su gestión iría ineludiblemente defraudando a sus votantes. Lo irrealizable se hace polvo frente a la realidad.

Algo se notó ya en las sucesivas generales. Podemos sacó muchos votos en ambas, aunque no suficientes. No hubo sorpasso ni a la de una ni, sumando a IU, a la de dos. Pero, a pesar de todo, se me congeló la sonrisa. Los números daban para un pacto con el PSOE. Pedro Sánchez estaba muy escorado a la izquierda y en Podemos surgía una corriente de opinión (Errejón, Bescansa) partidaria de adaptarse a las instituciones y hacer la revolución desde el sillón. Sostuve entonces que el PSOE no podía permitirse ese pacto, porque Iglesias pedía el oro y el moro, y por una incompatibilidad estratégica y programática de fondo. Ni los históricos ni los barones lo permitirían. Así ocurrió, al final, pero estuvimos a un tris. Se rozó la entente.

Quedó en ambas partes la sensación de oportunidad perdida. Pedro Sánchez no deja de repetirlo y la crisis de liderazgo de Podemos empezó entonces. Mi tesis es que Iglesias y Errejón (y Teresa Rodríguez y Miguel Urbán y Luis Alegre...) no discuten sólo por personalismos y egos enfrentados, como parece. Son más conscientes que nadie de la línea que ha trazado este artículo. La de Podemos es, como su logo, un círculo: un círculo del que no han terminado nunca de salir y que, cada vez, es más pequeño. Pablo Iglesias defendiendo a la derecha nacionalista catalana demuestra la desesperación con que busca una salida, cualquiera.

Últimamente cunde la sensación de que el círculo representa a un ombligo, porque apenas hablan de los problemas de la gente, sino de sí mismos, de sus cuotas de poder y de sus posibles estrategias para aumentarlas. No es tan extraño: cuando los espacios se achican, surgen irremediablemente los roces. Quizá los que tanto temen a Podemos (el miedo es más ciego aún que el amor) no se hayan dado cuenta aún, pero empieza a imponerse la impotencia y la claustrofobia. Mi impresión irónica en la cabina electoral de las europeas no fue un diagnóstico certero, pero sí -si el PSOE consigue no hundirse- una profecía.