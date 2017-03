Preparados y diáspora

Muchos pensamos que las tácticas clásicas de la propaganda no tenían ya cabida, que el repetir máximas hasta la náusea era algo digno de los tiempos de la radio; y que el bautizar una verdad con su mentira (ej. Ministerio de la Paz) era algo propio de sociedades cerradas, no del mundo globalizado y de la generación más preparada de la historia bajo el rey preparado. Parece que parte de la generación más preparada de la historia ha cogido un rebote sustancioso con el penúltimo insulto de la posverdad: la científica Amaya Moro-Martín publicaba recientemente en la revista Nature un artículo en el que acusa al gobierno español de querer utilizar a los investigadores -en diáspora desde hace 10 años por los recortes- como una "red de diplomacia científica para mejorar la imagen del país". Al parecer, la fuga de cerebros no es una desgracia, sino una estrategia. Y ellos y nosotros, claro, sin saberlo.