Hay mucha gente que utiliza la expresión "mi Cádiz" para referirse a la ciudad e incluso son capaces de continuar con "mi Caleta", "mi Alameda" hasta el infinito y más allá. No sé si es una muestra de identidad o de propiedad. No entiendo muy bien si lo que se quiere decir es que Cádiz le pertenece al que hace tal afirmación o que está tan identificado con la ciudad que es uno con ella. Se repite tanto que suena gastado y vulgar. Cádiz es de Cádiz ná má y es patrimonio del gaditano, que cantaba ese gran filósofo que es Juan Carlos Aragón. En cuanto le leo a alguien lo de "mi…" abandono todo intento de comprensión porque observo en el que lo dice un afán de ser más papista que el Papa y aquí no hay más Papa que el Libi , si se me permite la exageración. Ahora veo en el Facebook, ese libro abierto por el cual la gente nos cuenta lo que come, lo que hacen sus familias, sus viajes, lo que quieren a sus parejas y a sus hijos o incluso sus aficiones, donde se esmeran en contarnos lo fantásticos que son, esa red social está ahora llena de gente que después de poner cualquier cosa que consideran castiza o tradicional le añaden eso que llaman hastag, que es una palabra detrás del signo de almohadilla, la palabra Cai, que es como llaman los que no son de Cádiz a la ciudad, como riman algunos malos poetas o aquellos que quieren parecer más gaditanos que nadie. En realidad en la ciudad la gente dice Cadi, así, sin la zeta. Los madrileños dicen Cadizzzz, como si estuvieran durmiendo. Y los sevillanos que quieren ser más gaditanos que los gaditanos dicen Cai. Más o menos, no quier ser exhaustivo . El caso es que como la gente se pone a sí misma en la red social en todo momento y lugar , cada vez que piensa el interfecto que lo que está haciendo es un ejercicio completo de gaditanismo le añade lo de #Cai , o incluso más aún el paroxismo #Caiiii que debe ser el culmen del gaditanismo, casi como si Jorge Drexler cantese lo de "Cai que caí" con acento de Lubet, cuando era un tributo de admiración a la tierra de su suegro , de la que fue pregonero. Imagínense ustedes lo de "mi Cai" en negrita o en cursiva, con hastag o sin él. Me hiere tanto a la vista que cada vez que lo veo pienso que el que lo ha perpetrado tiene un problema de postureo de pronóstico reservado. Pretende que todos pensemos lo gaditano y lo defensor de las tradiciones gaditanas que es cuando en realidad es de una simpleza mayúscula. Cosas mías, que no enderezo el rumbo y sigo a velocidad de colisión por el camino del sieso en su categoría superior, sieso manío.