Populismo punitivo

Hace 30 años dos chicas se estaban besando en la playa de La Barrosa cuando un hombre que se identificó como juez les recriminó su actuación y llamó a la policía local. Este juez, Ferrín Calamita, se negó en Murcia a inscribir en el registro a la hija de una pareja de mujeres y fue inhabilitado por ello. El Consejo General del Poder Judicial ha negado esta semana su reincorporación. En Cádiz hay un juez famoso por el trato desagradable que dispensa a funcionarios, testigos y abogados.

Fue trasladado del juzgado de primera instancia al de lo social en una especie de castigo más simbólico que efectivo. Esta semana el juez de la Audiencia de Navarra Ricardo González suscribió un pormenorizado voto particular que con expresiones desagradables y ultrajantes describía el vídeo donde se ve la violación múltiple a que fue sometida una chica por cinco energúmenos interpretando los gemidos como gozo y no como dolor. Son casos excepcionales dentro de los 5.637 jueces que hay en España. Conviene recordar que no hay patriarcado judicial porque el 52% son mujeres.

Siempre se dijo que en España todos llevábamos un médico y un seleccionador nacional de fútbol dentro de cada uno. Luego se añadió un político que aplicaba la teoría del taxista: "esto lo arreglo yo en cinco minutos". En Cádiz llevamos con nosotros un jurado del Falla , yo que llevo 30 años vendiendo bocadillos en la barra del teatro . Ahora todos nos hemos convertido en expertos juristas que sabemos con certeza a qué hay que condenar a cada persona aunque ninguno nos hayamos leído una sentencia. En el caso de La Manada, ni siquiera podremos ver nunca el vídeo que ha servido para condenar a los cinco cafres porque se ha mantenido bajo secreto. Eso no ha importado para que todo el mundo haya opinado con una contundencia asombrosa sobre la diferencia entre abuso y agresión. Estoy seguro que la sentencia será revocada y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra aceptará que hubo intimidación, aunque conviene recordar que en el Código Penal no existe un delito llamado violación, sino abusos o agresiones sexuales con penetración.

Por eso no cabe "no es abuso, es violación" porque tal dicotomía no se da en la legislación vigente. A todos los que se han dejado llevar por las emociones y a todos los políticos que han practicado el populismo punitivo habría que pedirles un poco de rigor.