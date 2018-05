Política de feria

Visto lo visto el viernes en el Baluarte de la Candelaria, es más fácil ver a un político en la Feria de Jerez que en la Feria del Libro de Cádiz. Fíjense que no soy de pensar que un acto quede cojo o deslucido sin una nutrida presencia de servidores públicos, sin embargo no tengo ninguna duda que la asistencia de los políticos a una actividad marca, cual termómetro, la importancia que sus siglas le dote a la materia en sí (siendo bien pensada) o (siendo realista) a la aceptación (¡votantes, votantes!) que pueda tener dicha actividad. Por lo visto, la Feria del Libro interesa, o piensan que interesa, tan poco que ni la concejala de Cultura acudió (y no se dio explicación) al pregón inaugural siendo sustituida por Martín Vila. Tampoco estuvieron en la mesa de presentación ni representantes de Cultura de la Junta de Andalucía, ni de Diputación. María Fernández Trujillo, de Ciudadanos, todo sea dicho, sí estuvo entre el público como una lectora más.