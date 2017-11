Los Pimpis de Cádiz

Dado el éxito obtenido por el alcalde como pimpi con los reiterados actos al edificio que, dice él, va a albergar el Museo del Carnaval, el Equipo de Gobierno ha decidido prolongar las visitas guiadas de carácter propagandístico por toda la ciudad. Ya que no es necesario trabajar en el despacho para despachar la gestión de gobierno ni hace falta resolver inversiones o aportaciones a proyectos, Podemos y Ganar Cádiz van a iniciar unas rutas turisticopolíticas. En primer lugar se ha encomendado a José Vicente Barcia y a ese tal Cherra o como se llame, (cuando pare de viajar a costa del dinero del Ayuntamiento ya que según parece cobran del dinero público), unas visitas al centro de energías alternativas prometido en campaña electoral en el programa de Por Cádiz Sí Se Puede: "en Cádiz hay sol, viento y agua", dijo el gran Barcia así es que en el lugar previsto para la planta de energías renovables, bajo la atenta mirada de Albita del Campo en el papel de Dama de Honor, Barcia invitará a un selecto grupo de gaditanos provenientes de las peñas, las asociaciones de vecinos y el carnaval a un día de viento. La gente deberá llevar molinillos, barriletes, velas de kite-surf y tablas de windsurf. La cita será en la Zona Franca, donde está prevista la instalación de un aerogenerador. Actuará Soplosdevida. Otro día, también con Albita de maestra de ceremonias, será el día del agua. La gente deberá ir en bañador. Habrá una zona acotada para los sátiros que deberán llevar gafas de sol y camisa hawaina. Actuarán Lasquincepiedras. En el mismo lugar. Por último un día de sol, todo el mundo con protector solar y en topless, con la actuación de Losloritosmorsegones. Se irán repitiendo a lo largo del año las visitas guiadas lo que se podrá ver en el portal de transparencias.

Para no ser menos el primer teniente de alcalde, Martín Vila, hará recorridos por donde va a discurrir el carril bici. No será necesario llevar bicicletas. Eva Tubío es probable que se haga un lío y se pierda por el camino pero Paco Cano nos ilustrará en su nombre sobre cómo convertir el arte en un negocio. Todas estas rutas tendrán reflejo en el blog financiado con dinero municipal 'El tercer cuento'. Por supuesto habrá batalla de coplas por el recorrido. Tuviera que ver. Otro circuito turístico será por los lugares de la remunicipalización: las cocheras de los autobuses, las dependencias de la UTE de limpieza urbana. Como decía mi padre: comer no comeremos pero joder… , joder qué hambre pasamos.