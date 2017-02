Piedad, riesgo

Un día, en serio, me creí, la gran tarea que realizaban las cajas de ahorro. Algo que venía del siglo XIX y que llevaba el nombre aparejado de monte de piedad tenía que ser piadoso, aunque no sabía muy bien a cuento de qué lo del monte. Pero era bonito. Las palabras tienen esas cosas. Con el tiempo he descubierto que en esos lugares, en esos montes y ríos de nepotismo, se perpetraron los mayores atracos bancarios. Los costes de miles de millones de dinero público en entidades que ya no eran montes de piedad y que estaban regentadas por personas que carecían de la más mínima cualificación llevaron a miles de familias a la bancarrota despreciando una palabra (otra palabra) que da mucho miedo, riesgo. Ahora sabemos que el regulador sabía que todo esto sucedía. No hizo nada. Ahora sabemos tantas cosas que la palabra piedad no nos dice nada y riesgo nos evoca tantas como disparate, irresponsabilidad y codicia.